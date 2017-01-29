"Донбас" і "Кременчук" виграли чергові матчі регулярного чемпіонату УХЛ

У Дружківці та Харкові відбулися матчі чергового туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в яких "Донбас" обіграв "Білий Барс" із Білої Церкви, а "Витязь" поступився "Кременчуку", повідомляє офіційний сайт змагань.

«Кременчук» у непростому гостьовому поєдинку переграв харківський «Витязь». Харків'яни виграли два періоди гри, але цього їм все-таки не вистачило для перемоги в матчі.

У свою чергу, "Донбас" впевнено обіграв "Білий Барс" з великим рахунком.

33 тур.

«Витязь» - «Кременчуг» - 3:5 (0:4, 1:0, 2:1)

Шайби: 0:1 - Коренчук (Слиш), 04:42, 0:2 - Андрейків (Коренчук, Карпенко), 09:20, 0:3 - Кирющенков (Кіча, Гніденко), 09:43, 0:4- Коренчук (Слиш), 19:28-бол, 1:4 - Піддубний (Муртищев), 34:20-мен, 1:5 - Петранговський (Романенко, Коваленя), 45:12, 2:5- Ханін (Кривоніс, Посєвін), 47:30, 3:5 - Колядинский (Муртищев), 57:43.

"Донбас" - "Білий Барс" - 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Шайби: 1:0 - Благой (Толстушко, Яковлевс), 07:30, 2:0 - Буценко (Хакімов, Німенко), 29:50, 3:0 - Рамазанов (Захаров, Побєдоносцев), 30:35, 4:0 - Хакімов (Благой, Буценко), 31:33, 4:1 - Бабинець (Дворецький), 45:47-мен.

Турнірна таблиця

1 Кременчуг 33 ігри/ 81 очко

2 Донбас 33/81

3 Кривбас 32/56

4. Дженералз 31/35

5 Білий Барс 32/23

6 Витязь 31/12