"Кривбас" обіграв "Дженералз" в матчі регулярного чемпіонату УХЛ

Гра завершилася в серії булітів з загальним рахунком 4:3.

У Кривому Розі завершився матч регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Кривбас" приймав київський "Дженералз" і обіграв суперника, повідомляє офіційний сайт турніру. Матч завершився в серії булітів з загальним рахунком 4:3. "Кривбас" - "Дженералз" - 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0) Шайби: 1:0 - Підгурський (Куцевич, Коваленко), 09:40, 1:1 - Янішевський (Костюк), 28:27, 1:2 - Овчинников (Костюк, Янішевський), 30:17, 2:2 - Рябенко (Попов, Савченко), 34:08, 2:3 - Скрипець (Янішевський), 50:56, 3:3 - Секірко (Попов), 58:31, 4:3 - Кирило Білоусов (Б). Турнірна таблиця 1 Кременчуг32 ігри/ 78 очок 2 Донбас32/78 3 Кривбас 32/56 4. Дженералз31/35 5 Білий Барс 31/23 6 Витязь30/12

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