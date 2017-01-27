Лідер чемпіонату НХЛ "Вашингтон" виграв в центральному матчі дня в "Нью-Джерсі"
Гра завершилася з рахунком 5:2.
У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі була наднасичена програма з 13 матчів, де в центральній грі лідер регулярного чемпіонату "Вашингтон" обіграв "Нью-Джерсі", повідомляє офіційний сайт ліги.
Гра завершилася з рахунком 5:2.
Тепер в НХЛ настає пауза до 31 січня, пов'язана з проведенням "Матчу всіх зірок" ліги. Шоу відбудеться 28-29 січня в Лос-Анджелесі, на домашній арені "Кінгз".
Сан-Хосе Шаркс – Едмонтон Ойлерс 1:4
Арізона Койотс – Ванкувер Кенакс 3:0
Чикаго Блекхоукс – Вінніпег Джетс 3:5
Даллас Старз – Баффало Сэйбрз 4:3
Нешвілл Предаторз – Коламбус Блю Джекетс 4:3
Міннесота Уайлд – Сент-Луїс Блюз 5:1
Оттава Сенаторз – Калгарі Флеймс 2:3 (ОТ)
Флорида Пантерз – Тампа-Бей Лайтнінг 2:1 (ОТ)
Бостон Брюїнз – Піттсбург Пінгвінз 4:3
Нью-Джерсі Девілз – Вашингтон Кепіталз 2:5