Лідер чемпіонату НХЛ "Вашингтон" виграв в центральному матчі дня в "Нью-Джерсі"

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі була наднасичена програма з 13 матчів, де в центральній грі лідер регулярного чемпіонату "Вашингтон" обіграв "Нью-Джерсі", повідомляє офіційний сайт ліги.

Гра завершилася з рахунком 5:2.

Тепер в НХЛ настає пауза до 31 січня, пов'язана з проведенням "Матчу всіх зірок" ліги. Шоу відбудеться 28-29 січня в Лос-Анджелесі, на домашній арені "Кінгз".

Сан-Хосе Шаркс – Едмонтон Ойлерс 1:4

Арізона Койотс – Ванкувер Кенакс 3:0

Чикаго Блекхоукс – Вінніпег Джетс 3:5

Даллас Старз – Баффало Сэйбрз 4:3

Нешвілл Предаторз – Коламбус Блю Джекетс 4:3

Міннесота Уайлд – Сент-Луїс Блюз 5:1

Оттава Сенаторз – Калгарі Флеймс 2:3 (ОТ)

Флорида Пантерз – Тампа-Бей Лайтнінг 2:1 (ОТ)

Бостон Брюїнз – Піттсбург Пінгвінз 4:3

Нью-Джерсі Девілз – Вашингтон Кепіталз 2:5