"Кременчук" обіграв "Донбас" і став новим лідером Української хокейної ліги

У Кременчуці завершився матч лідерів регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Кременчук" приймав "Донбас", обіграв суперника і вийшов на 1-е місце в турнірній таблиці, повідомляє офіційний сайт ліги.

Гра завершилася з рахунком 6:1.

Після двох періодів, які пройшли у приблизно рівній боротьбі, (2:1 на користь господарів льоду), кременчужани зломили опір суперників у третьому вирішальному періоді, забивши чотири голи.

Напередодні, в іншому матчі туру "Кривбас" з Кривого Рогу розгромив харківський "Витязь" з рахунком 11:1.

Кременчуг - Донбас - 6:1 (2:0, 0:1, 4:0)

Шайби: 1:0 - Гніденко (Гаврик, Кирющенков), 12:46, 2:0 - Кузьмик (Коренчук) 16:54, 2:1 - Буценко (Никифоров, Лялька), 21:14, 3:1 - Кузьмик (Башко, Гніденко), 42:47, 4:1 - Гніденко, 49:05, 5:1 - Гриценко (Петранговський), 49:36, 6:1 - Петранговський (Коваленя), 52:47.

Кривбас - Витязь - 11:1 (6:0, 2:0, 3:1)

Шайби: 1:0 - Савченко (Секірко, Рябенко), 01:06. 2:0 - Коваленко (Куцевич, Рубан), 7:11. 3:0 - Савченко, 12:02. 4:0 - Ворона (Максименко), 12:25. 5:0 - Міхейонок (Александров, Вал. Алексюк), 13:58. 6:0 - Н. А. Попов (Секірко, Савченко), 14:39. 7:0 - Свищев (Максименко, Н. А. Попов), 24:28. 8:0 - Свищев (Максименко, Ворона), 38:21. 9:0 - Савченко (Рябенко), 43:20. 10:0 - Секірко (Савченко, Рябенко), 47:13. 11:0 - Слюсар (Вал. Алексюк, Міхейонок). 11:1 - Муртищев (Кривда, Сальников), 53:37.