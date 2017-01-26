Воротарі трьох команд НХЛ відіграли "на нуль" чергові матчі регулярного чемпіонату

У ніч на четвер у Національній хокейній лізі було зіграно чотири матчі, в трьох з яких Фредерік Андерсен з "Торонто", Стів Мейсон з "Філадельфії" і Кем Тальбо з "Едмонтона" відіграли на нуль і допомогли своїм командам здобути перемоги, повідомляє офіційний сайт змагань.

Воротар "Торонто" Фредерік Андерсен відбив всі 22 кидка по своїх воротах і вдруге поспіль відіграв на нуль. "Торонто" виграв п'ятий раз за останні сім матчів і продовжив результативну гостьову серію до 11 матчів (9-0-2). Також Андерсен відзначився гольовою передачею на Нікіту Сошнікова, який закинув четверту шайбу "Ліфс" у матчі проти "Детройт Ред Вінгс" - 4:0.

Воротар "Філадельфії" Стів Мейсон зробив 34 сейва і відіграв на нуль вперше за більш ніж 10 місяців, чим допоміг команді вперше за півтора місяці виграти два матчі поспіль. Основне навантаження випало на Мейсона в першому періоді, коли він зробив 16 сейвів. Голів у цій грі не було аж до третього періоду, коли з різницею в 3:36 відзначилися Уейн Сіммондс і Якуб Ворачек - 2:0 в матчі з "Рейнджерс".

"Едмонтон" здобув вкрай важливу для себе перемогу, в гостях перегравши прямого конкурента у Тихоокеанському дивізіоні "Анахайм". Успіх "Ойлерс" принесли три шайби у другому періоді і бездоганна гра Кема Тальбо, який відбив 26 кидків і в четвертий раз в сезоні відіграв на нуль. Дублем відзначився Леон Драйзайтль, по шайбі закинули Райан Ньюджент-Хопкинкс і Зак Касіян - 0:4. "Едмонтон" виграв шостий матч з останніх семи (6-0-1) і зміцнився на третій позиції дивізіону.

Детройт — Торонто 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Шайби: 05:30 Меттьюз— 23 — 0:1, 35:35 Полак — 3 (Ханвик, Кадри) — 0:2, 44:19 ван Римсдайк — 17 (Зайцев, Маринчин) — 0:3, 48:14 Сошників — 2 (Андерсен) — 0:4

Воротарі: Мразек — Андерсен

Нью-Йорк Рейнджерс — Філадельфія 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Шайби: 46:09 Сіммондс — 20 (Шенн, Ворачек — більш) — 0:1, 49:45 Ворачек — 14 (Кутюр'є, Жиру) — 0:2

Воротарі: Лундквіст — Мейсон

Колорадо — Ванкувер 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Шайби: 06:55 Бертчі — 12 (Хорват, Сбиса) — 0:1, 27:04 Гранлунд— 12 — 0:2, 36:28 Рантанен — 7 (Задоров, Маккіннон) — 1:2, 46:18 Ньєто — 2 (Ландеског, Дюшен) — 2:2, 51:46 Бертчі — 13 (Х. Сивин, Д. Сивин — більш) — 2:3

Воротарі: Пікар — Маркстрем

Анахайм — Едмонтон 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Шайби: 25:33 Драйзайтль — 18 (Макдэвид) — 0:1, 37:55 Ньюджент-Хопкінс — 11 (Лучич, Слепышев) — 0:2, 39:44 Кассьян — 4 (Летесту) — 0:3, 41:34 Драйзайтль — 19 (Маруна, Секера) — 0:4

Воротарі: Гібсон — Талбо