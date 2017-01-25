Найтитулованіший хокеїст України Христич став дитячим тренером у Кременчузі

Найтитулованіший хокеїст України Дмитро Христич приступив до роботи в Кременчуці, повідомляє Кременчуг.Today.

Христич почав тренувати юних вихованців дитячої спортшколи. Не виключено, що Христич невдовзі стане одним з тренерів ХК «Кременчук», одного з найсильніших хокейних клубів України.

Христич — правий нападник. У NHL провів 811 матчів; учасник Матчів усіх зірок Національної хокейної ліги 1997 і 1999 років . У складі Національної збірної СРСР переможець чемпіонату світу-1990. У складі збірної України - учасник зимових Олімпійських ігор 2002, чемпіонатів світу 2001 і 2003 років. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України (2008).

З листопада 1993 року грав за клуб НХЛ «Вашингтон Кепіталс». Також виступав за «Лос-Анджелес Кінгс», «Бостон Брюїнс» та «Торонто Мейпл-Ліфс».

Ігрову кар’єру завершив у 2004 році.