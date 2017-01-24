Помер легендарний хокеїст київського "Сокола" Анатолій Дьомін

23 січня на 64-му році пішов з життя видатний хокеїст та тренер Анатолій Миколайович Дьомін, повідомляє прес-служба Федерації хокею України.

Дьомін грав у "Соколі" з 1976 року. Був капітаном команди (1978-82). Разом з командою вийшов до вищої ліги чемпіонату СРСР. Бронзовий призер чемпіонату СРСР-1985 складі київського «Сокола».

За київський «Сокіл» всього у вищій лізі провів 303 матчі, закинув 96 шайб і зробив 43 результативні передачі. Найбільш результативний чемпіонат – 1980/81 – 22 шайби.

Виступав на позиції нападаючого за клуби «Нафтовик» (Ухта), «Сокіл» (Київ), «Спартак» (Москва), «Фельдкірх» (Австрія). Срібний призер чемпіонату Австрії – 1986 року.

По закінченні кар`єри гравця працював тренером в «Соколі» і «Донбасі» (неодноразовий чемпіон України у складі обох команд). Очолював молодіжну збірну України.