Гравець "Сан-Хосе" Марло став першим в НХЛ, хто забив чотири голи в одному періоді за 20 років

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі відбулися 6 матчів, в центральному з яких "Сан-Хосе" обіграв "Колорадо", а Патрік Марло став першим гравцем за 20 років, який закинув чотири шайби протягом одного періоду, повідомляє офіційний сайт ліги.

Команди на рівних провели два періоди, після яких рахунок був 1:1 і ніщо не віщувало розгрому. А в заключній третій 20-хвилинці слово взяв Марло. Протягом 8 хвилин на початку періоду він зробив хет-трик, а в кінцівці забив ще й четвертий гол. Все, чим зміг відповісти суперник, єдина шайба за 20 хвилин - 5:2.

Востаннє подібним міг похвалитися легендарний Маріо Лем'є, який оформив покер за один період в 1997 році.

Нью-Йорк Рейнджерс — Лос-Анджелес 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Шайби: 11:31 Піррі— 8 — 1:0, 33:28 Пампел — 6 (Степан, Джирарди) — 2:0, 38:01 Нолан — 3 (Андреофф, Дауті) — 2:1, 46:40 Зуккарелло — 9 (Міллер) — 3:1, 59:58 Кліффорд — 4 (Маззин, Нолан) — 3:2

Воротарі: Лундквіст — Заткофф

Вашингтон — Кароліна 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)

Шайби: 04:39 Стаал — 10 (Ліндхольм, Агв — більш) — 0:1, 11:49 Орлов — 3 (Кузнєцов, Бураковски — більш) — 1:1, 17:05 Вільямс — 17 (Альцнер, Нісканен) — 2:1, 28:06 Орлов — 4 (Конноллі, Бураковски) — 3:1, 38:40 Кузнєцов — 7 (Альцнер, Вільямс) — 4:1, 53:30 Оші — 18 (Овечкін, Бэкстрем) — 5:1, 57:13 Еллер — 7 (Шмідт, Бураковски) — 6:1

Воротарі: Холтбі — Уорд

Торонто — Калгарі 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Шайби: 18:59 Марнер — 11 (Зайців) — 1:0, 27:00 Кадрі — 19 (Нюландер) — 2:0, 36:55 Хайман — 7 (Маринчин — менше і менше) — 3:0, 42:21 Кадрі — 20 (Марнер, Зайців — больш) — 4:0

Воротарі: Андерсен — Елліотт

Вінніпег — Анахайм 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)

Шайби: 02:14 Копп — 6 (Шайфли, Троуба) — 1:0, 04:07 Шоу — 2 (Фаулер, Крамаросса) — 1:1, 05:32 Ракелл — 20 (Гетцлаф, Ліндхольм) — 1:2, 48:48 Гетцлаф — 7 (Теодор, Перрі — більш) — 1:3, 52:53 Елерс — 17 (Енстрем, Літтл) — 2:3

Воротарі: Павелець — Берньє

Колорадо — Сан-Хосе 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)

Шайби: 19:00 Бернс — 20 (Шлемко, Кутюр) — 0:1, 30:02 Игинла — 6 (Григоренко, Задоров — більш) — 1:1, 42:53 Марло — 13 (Власіч, Бодкер) — 1:2, 45:57 Марло — 14 (Кутюр, Бернс) — 1:3, 50:35 Марло — 15 (Павелскі, Бернс) — 1:4, 51:57 Задоров — 1 (Комо, Тютін) — 2:4, 56:23 Марло — 16 (Власіч) — 2:5

Воротарі: Мартін — Джонс

Аризона — Флорида 3:2 (в овертаймі) (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Шайби: 14:24 Трочек — 18 (Киндл, Маршессо) — 0:1, 22:03 Фішер — 2 (Чикрин, Бурмистрів) — 1:1, 22:15 Уайт — 3 (Чикрин, Мерфі) — 2:1, 26:34 Сгарбосса — 2 (Скевиур, Маккензі) — 2:2, в овертаймі 00:48 Рідер — 10 (Бурмістров, Голігоскі) — 3:2

Воротарі: Сміт — Люонго