"Коламбус" виграв у "Оттави" в матчі НХЛ з 13 голами

У ніч на понеділок в Національній хокейній лізі відбулися шість матчів, в центральному з яких "Коламбус Блю Джекетс" обіграв "Оттаву Сенаторз" в надрезультативній грі з 13 голами, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився в овертаймі з рахунком 7:6 на користь "Коламбуса".

Минулий тиждень видався багатим на надрезультативні матчі. А в цьому конкретному матчі "Оттава" і "Коламбус" по черзі лідирували, але в підсумку чаша терезів схилилася на користь "Блю Джекетс", яким приніс два очки гол Кема Аткінсона в овертаймі. Це був другий гол Аткінсона в матчі. У складі "Сенаторз" дублі зробили Майк Хоффман і Зак Сміт. У воротах "Коламбуса" грав Юнас Корпісало, який відбив 28 з 34 кидків. Голкіпер "Оттави" Майк Кондон впорався з 22 з 29 кидків.

За останні сім днів це був шостий матч, в якому було закинуто не менше 10 шайб. Згідно з даними Elias, у 34 іграх з 706 в цьому сезоні було забито не менше 10 голів (4,8 відсотка). У минулому сезоні таких матчів всього було 39 з 1230 (3,2 відсотка). А в четвертий ігровий день поспіль команда забивала сім голів - це перша подібна серія з 17-20 листопада 2010 року.

Піттсбург — Бостон 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

Шайби: 20:18 Раст — 12 (Кросбі, Ширина) — 1:0, 29:06 Ширина — 16 (Раст, Кросбі) — 2:0, 33:49 Крейчі — 11 (Пастрнак, Белески) — 2:1, 41:40 Хорнквист — 11 (Руведель, Малкін) — 3:1, 42:59 Шири — 17 (Раст, Шультц) — 4:1, 44:37 Кросбі — 28 (Кессел, Малкін — більш) — 5:1

Воротарі: Мюррей — Раск (Макінтайр)

Оттава — Коламбус 6:7 (ВІД) (2:2, 3:1, 1:3, 0:1)

Шайби: 00:42 Сміт — 10 (Сісі, Брассар) — 1:0, 01:16 Фоліньо — 16 (Веннберг, Ганьє — більш) — 1:1, 05:33 Сміт — 11 (Сісі, Лазар) — 2:1, 10:18 Харрінгтон — 1 (Веннберг, Прут) — 2:2, 20:56 Веренски — 7 (Джонс, Веннберг — більш) — 2:3, 30:41 Хоффман — 16 (Пажо) — 3:3, 33:08 Стоун — 16 (Брассар, Сміт) — 4:3, 39:43 Хоффман — 17 (Паятт, Пажо) — 5:3, 41:50 Седлак — 6 (Хартнелл, Харрінгтон) — 5:4, 42:21 Калверт — 6 (Джонс, Карлссон) — 5:5, 50:50 Аткінсон — 22 (Дубінські) — 5:6, 52:39 Турріс — 17 (Фанеф, Карлссон — больш) — 6:6, в овертаймі 01:09 Аткінсон — 23 — 6:7

Воротарі: Кондон — Корписало

Нью-Йорк Айлендерс — Філадельфія 2:3 (ВІД) (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Шайби: 13:25 Ледді— 8 — 1:0, 24:47 Квайн — 4 (Прінс, Зайденберг) — 2:0, 34:10 Сіммондс — 19 (Шенн, Гудас) — 2:1, 41:47 Проворов — 4 (Шенн, Сіммондс) — 2:2, в овертаймі 03:20 Жиру — 11 (Гостисбихир, Ворачек) — 2:3

Воротарі: Грайсс — Мейсон

Чикаго — Ванкувер 4:2 (2:0, 0:0, 2:2)

Шайби: 14:27 Паник — 11 (Кемпбелл, Тейвз) — 1:0, 17:30 Кейн — 15 (Тейвз) — 2:0, 45:03 Стетчер — 2 (Х. Сивин, Саттер) — 2:1, 45:49 Хорват— 14 — 2:2, 58:42 Тейвз — 8 (Паник, Хьялмарссон) — 3:2, 59:36 Хосса — 18 (Тейвз) — 4:2

Воротарі: Кроуфорд — Міллер

Міннесота — Нешвілл 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)

Шайби: 02:18 Гранлунд — 11 (Зукер, Шрейдер) — 1:0, 07:31 Поминвилль — 7 (Хаула, Сутер) — 2:0, 22:25 Ндл — 16 (Рібейро, Вебер) — 2:1, 42:20 Форсберг — 13 (Арвідссон, Джохансен) — 2:2, 53:24 Форсберг — 14 (Елліс, Джохансен) — 2:3, 58:42 Джохансен — 8 (Елліс) — 2:4

Воротарі: Кэмпер — Ринного

Детройт — Нью-Йорк Рейнджерс 0:1 (в овертаймі) (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайби: в овертаймі 01:56 Міллер — 16 (Зуккарелло, Шей) — 0:1

Воротарі: Коро — Лундквіст