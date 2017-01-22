"Білий Барс" двічі розгромив "Витязь" в матчі аутсайдерів УХЛ

В суботу-неділю відбулися матчі аутсайдерів Української хокейної ліги, в яких "Білий Барс" із Білої Церкви двічі розгромив харківський "Витязь" - 9:2 та 7:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

За підсумками цих матчів "барси" відірвалися в турнірній таблиці від "витязів" на 11 очок - 23 проти 12.

Лідирують у таблиці донецький "Донбас" (78) і "Кременчук" (75), в середині таблиці, на 3-4 місцях, йдуть "Кривбас" з Кривого Рогу (51) і київський "Дженералз" (34).

«Білий Барс» - «Вітязь» - 9:2 (0:1, 6:0, 3:1)

Шайби: 0:1 - Алексанян-Петрович (Єфремов, Піддубний), 06:43, 1:1 - Бабинець (Даниленко, Ядловський), 21:47-бол, 2:1 - Даниленко (Бабинець, Толкунов), 24:44, 3:1 - Бондаренко (Лісників, Печерських), 25:27, 4:1 - Толкунов (Бабинець, Разумов), 27:07, 5:1- Бабинець, 31:00, 6:1 - Даниленко (Бабинець, Разумов), 38:52, 7:1 - Разумов (Бабинець, Поцелуенко), 40:08-бол, 8:1 - Козієнко (Мікулко), 49:25-бол, 9:1 - Вінницький (Воронін, Люльчук), 53:53-бол, 9:2 - Кривоніс (Посєвін, Ханін), 59:18.

«Білий Барс» - «Вітязь» - 7:2 (3:0, 3:2, 1:0)

Шайби: 1:0 - Даниленко (Бабинець, Логач), 00:28, 2:0 - Бабинець (Разумов, Ядловський), 15:23-бол, 3:0 - Бабинець (Даниленко, Толкунов), 18:24, 4:0 - Логач (Бабинець, Даниленко), 23:26, 4:1 - Посєвін, 25:08, 4:2 - Єфремов (Алексанян-Петрович, Одноворченко), 28:50, 5:2 - Разумов (Ядловський, Бабинець), 31:21-бол, 6:2 - Бабинець (Логач, Толкунов), 32:32-бол, 7:2 - Дворецький (Мікулко) 49:12