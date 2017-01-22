"Кременчук" обіграв "Кривбас", "Донбас" розгромив "Дженералз" в матчах УХЛ

Донецька команда продовжує лідирувати в Українській хокейній лізі.

В Українській хокейній лізі відбулися чергові матчі, де у грі другої та третьої команд турніру "Кременчук" обіграв "Кривбас", а лідер "Донбас" розгромив у гостях столичний "Дженералз", який йде на 4-му місці, повідомляє офіційний сайт змагань. "Дженералз" - "Донбас" - 0:7 (0:1, 0:1, 0:5) Шайби: 0:1 - Григор'єв (Мазур), 07:37, 0:2 - Рамазанов (Єгоров, Шаманський), 28:00, 0:3 - Німенко (Побєдоносцев, Яковлевс - більш.), 47:45. 0:4 - Шаманський (Таран), 49:09. 0:5 - Шафаренко (Німенко, Захаров), 51:01, 0:6 - Єгоров (Шафаренко, Захаров), 55:45, 0:7 - Нікіфоров (Кугут), 59:41. «Кременчук» - «Кривбас» - 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) Шайби: 1:0 - Кузьмик (Слиш, Коренчук), 47:09-бол, 2:0 - Романенко (Гніденко, Варивода), 51:07, 2:1 - Секірко (Савченко, Попов), 54:35, 3:1 - Коренчук (Кузьмик, Слиш), 56:29.

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