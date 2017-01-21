Хенрік Седін набрав 1000-е очко в НХЛ і допоміг "Ванкуверу" обіграти "Флориду"

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі було зіграно шість матчів, в центральному з яких Хенрік Седін набрав 1000-е очко в кар'єрі і допоміг "Ванкуверу" обіграти "Флориду", повідомляє офіційний сайт ліги.

Седін зрівняв рахунок у другому періоді з передачі брата Даніеля і набрав 1000-е очко в кар'єрі. Капітану "Ванкувера" знадобилося для цього 1213 матчів. В його активі 233 голи і 767 передач. Він став першим гравцем в історії клубу, який досяг цього рубежу, 85-м в історії ліги і 38-м, кому вдалося набрати тисячу очок у складі однієї команди.

Примітно, що Седін вразив ворота колишнього одноклубника Роберто Луонго, який зворушливо привітав його з досягненням прямо на льоду. Глядачі влаштували нападнику довгу овацію, а на табло було показано відео з кращими моментами кар'єри 36-річного шведського форварда.

"Приємно, що в ролі асистентів цієї шайби виступили Даніель і Алекс (Едлер), а у воротах суперника був Лу. Це здорово, - сказав після гри Хенрік Седін. - Я радий, що вдалося набрати 1000-е очко вдома, при своїх глядачах. Це все, про що я міг мріяти. Якщо б я завершив кар'єру сьогодні, то цей момент став би самим незабутнім у ній".

Переможну шайбу в третьому періоді провів захисник Лука Сбіса. У складі "Флориди" 758-м голом у кар'єрі відзначився Яромир Ягр, для якого це стало 1897-м очком.

Бостон — Чикаго 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 58:34 Хосса — 17 (Керо, Хиностроза) — 0:1

Воротарі: Раск — Дарлінг

Баффало — Детройт 3:2 (в овертаймі) (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 09:02 Нільсен — 10 (Грін — більш) — 0:1, 25:06 Райнхарт — 10 (Айхель, Ристолайнен — більш) — 1:1, 53:38 Хелм — 5 (Абделькадер, Марченко) — 1:2, 55:51 о'райллі — 9 (Фрэнсон, Фальк) — 2:2, в овертаймі 04:34 Окпосо — 14 (о'райллі, Айхель — більш) — 3:2

Воротарі: Нілссон — Мразек

Кароліна — Піттсбург 1:7 (0:1, 0:4, 1:2)

Шайби: 12:31 Дейлі— 4 — 0:1, 26:59 Хагелін — 6 (Гвпс, Кессел) — 0:2, 32:28 Ширина — 14 (Раст) — 0:3, 32:46 Кунитц — 5 (Фер, Вілсон) — 0:4, 37:29 Кессел — 14 (Малкін, Шультц — більш) — 0:5, 46:37 Малкін — 22 (Гинтцель, Щультц) — 0:6, 47:09 Сталберг — 8 (Хэйнси, Слэвин — менше і менше) — 1:6, 49:05 Ширина — 15 (Кросбі, Раст) — 1:7

Воротарі: Уорд — Мюррей

Нью-Джерсі — Монреаль 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Шайби: 04:00 Сантіні — 2 (Паренто, Хол) — 1:0, 05:14 Гальченюк — 11 (Радулов, Бульє — більш) — 1:1, 43:01 Вебер — 11 (Радулов, Гальченюк — більш) — 1:2, 44:23 Пасиоретти — 21 (Гальченюк, Радулов — більш) — 1:3

Воротарі: Кинкейд — Монтойя

Едмонтон — Нешвілл 2:3 (по буллітам) (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 37:12 Арвідссон — 11 (Форсберг, Джохансен) — 0:1, 37:53 Хендрікс — 2 (Касссьян) — 1:1, 46:55 Елліс — 8 (Джохансен, Ірвін) — 1:2, 55:31 Лучич — 11 (Драйзайтль, Макдэвид — більш) — 2:2

Вирішальний булліт: Ніл (другий раунд)

Ванкувер — Флорида 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 23:45 Ягр — 9 (Маккенн, Маршессо — більш) — 0:1, 25:50 Г. Сивин — 11 (Д. Сивин, Едлер) — 1:1, 43:07 Сбиса — 2 — 2:1

Воротарі: Міллер — Люонго