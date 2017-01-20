Лідер НХЛ "Вашингтон" закинув сім шайб у переможному матчі проти "Сент-Луїса"

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі відбулися вісім матчів, в центральному з яких лідер загальної таблиці регулярного чемпіонату "Вашингтон" переміг "Сент-Луїс" у грі з десятьма закинутими шайбами, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 7:3.

Нью-Йорк Айлендерс — Даллас 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Шайби: 13:31 Таварес — 17 () — 1:0, 56:54 Таварес — 18 (Кульомін — менше і менше) — 2:0, 59:56 де Хаан — 3 (Грайсс) — 3:0

Воротарі: Грайсс — Лехтонен

Коламбус — Оттава 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Шайби: 16:17 Турріс — 16 (Карлссон, Метот) — 0:1, 36:12 Дзингель — 9 (Уайдмен, Брассар) — 0:2

Воротарі: Бобровський — Кондон

Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Шайби: 06:42 Ший — 2 (Зуккарелло, Крайдер) — 0:1, 10:16 Бозак — 11 (Марнер, ван Римсдайк) — 1:1, 14:44 Бучневич — 6 (Неш, Шей) — 1:2, 29:02 Міллер — 15 (Хейес, Кленденинг) — 1:3, 36:02 Хайман — 6 (менше і менше) — 2:3, 54:57 Грабнер — 20 (Хейес, Холден — менше і менше) — 2:4, 57:03 Грабнер — 21 — 2:5

Воротарі: Андерсен — Лундквіст

Сент-Луїс — Вашингтон 3:7 (0:2, 1:4, 2:1)

Шайби: 05:37 Бураковски — 8 (Винник, Еллер) — 0:1, 07:41 Бігл — 9 (Винник, Вілсон) — 0:2, 20:19 Швартц — 13 (Счастны, Стін) — 1:2, 23:47 Оші — 16 (Бэкстрем, Овечкін) — 1:3, 27:33 Конноллі — 8 (Бураковски) — 1:4, 27:44 Йоханссон— 15 — 1:5, 33:30 Вільямс — 16 (Кузнєцов, Орлов — більш) — 1:6, 46:20 Кузнєцов — 6 (Оші, Овечкін) — 1:7, 50:00 Стін — 7 (Швартц, Гуннарссон) — 2:7, 56:25 Стін — 8 (Парейко, Швартц) — 3:7

Воротарі: Аллен (Хаттон) — Холтбі

Міннесота — Арізона 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Шайби: 04:39 Стаал — 16 (Нідеррайтер, Койл) — 1:0, 11:42 Перлини — 7 (Доан, Стоун) — 1:1, 13:37 Нідеррайтер — 13 (Койву, Поминвилль — більш) — 2:1, 36:31 Стюарт — 10 (Поминвилль) — 3:1, 36:54 Чикрин — 3 (Доан, Дворак) — 3:2, 37:24 Макгинн — 8 (Голігоскі) — 3:3, 52:54 Нідеррайтер — 14 (Гранлунд, Поминвилль — больш) — 4:3

Воротарі: Дубник — Домнинге

Калгарі — Нешвілл 3:4 (0:1, 0:2, 3:1)

Шайби: 04:59 Ніл — 15 (Фішер, Битетто) — 0:1, 31:23 Елліс — 6 (Золнирчак) — 0:2, 38:58 Елліс — 7 (Рібейро, Арвідссон — більш) — 0:3, 48:21 Форсберг — 12 (Арвідссон) — 0:4, 56:17 Верстиг — 9 (Хемілтон, Монахен — більш) — 1:4, 56:34 Фролік — 12 (Бэклунд, Хемілтон) — 2:4, 59:12 Монахен — 12 (Гудро, Уайдмен) — 3:4

Воротарі: Джонсон — Сарос

Сан-Хосе — Тампа-Бей 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 25:01 Карпентер — 2 (Мартін, Бернс) — 1:0, 26:51 Дрюэн — 14 (Бойл, Кучеров — більш) — 1:1, 40:22 Кутюр — 15 (Лабанк, Шлемко) — 2:1

Воротарі: Делл — Василевський

Анахайм — Колорадо 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Шайби: 34:04 Ландеског — 9 (Дюшен, Маккіннон — більш) — 0:1, 47:17 Ліндхольм — 3 (Ракелл, Верметт — більш) — 1:1, 57:58 Рітчі — 11 (Касі) — 2:1

Воротарі: Гібсон — Пікар