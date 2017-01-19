"Кривбас" обіграв "Витязь" в матчі Української хокейної ліги

У Кривому Розі завершився матч чергового туру чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Кривбас" приймав харківський "Витязь" і виграв з рахунком 4:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Господарі поля домоглися успіху, програючи після першого періоду. Втім, на один гол гостей, господарі забили чотири сухі шайби.

Кривбас — Витязь 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Шайби: 02:28 Ханін (Посєвін, Кривонос — більш.) — 0:1; 26:29 Вал. Алексюк (Міхейонок, Рубан) — 1:1; 28:43 Слюсар (Вал. Алексюк, Міхейонок) — 2:1; 32:02 Свищев (менше і менше.) — 3:1; 59:25 Рябенко (Слюсар — менше і менше., п. в.) — 4:1

Напередодні, в матчах чергового туру київський "Дженералз" програв "Білому Барсу" з Білої Церкви (1:7), а "Донбас" програв "Кременчуку" у матчі лідерів турніру з рахунком 0:3.

Після цього туру у "Донбасу" 75 очок (30 ігор), "Кременчука" - 72 (30), "Кривбаса" - 51 (29), "Дженералз" - 34 (29), "Білого Барса" - 17 (29), "Витязя" - 12 (27).