Кращий бомбардир НХЛ приніс перемогу "Эдмонтону" за дві секунди до кінця овертайму

У ніч на четвер в Національній хокейній лізі були зіграні п'ять матчів, в центральному з яких "Едмонтон Ойлерс" обіграв "Флориду Пантерз" в овертаймі завдяки точному кидку лідера бомбардирської гонки Коннора Макдевіда, повідомляє офіційний сайт ліги.

Макдевід реалізував вихід один на один за 2,6 секунди до закінчення овертайму і приніс "Эдмонтону" драматичну перемогу. 20-річний форвард до цього зробив дві передачі, перша з яких стала для нього 100-ю в кар'єрі. З 54 очками капітан "Ойлерс" лідирує в списку кращих бомбардирів ліги.

Гольовою передачею на переможний гол відзначився Леон Драйзайтль, який також набрав 100-е очко в НХЛ.

В основний час "Едмонтон" вів з рахунком 2:0, пропустив три шайби поспіль, і вирівняв становище за три хвилини до кінця третього періоду. "Ойлерс" здобули четверту перемогу поспіль і зберегли друге місце в Тихоокеанському дивізіоні.

Монреаль Канадієнс — Піттсбург Пінгвінз— 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

0:1 – Коул (Малкін, Хернквист) – 14:52 0:2 – Фер (Куниць, Вілсон) – 25:19 0:3 – Гюнцель (Гвпс, Хернквист) – 37:38 1:3 – Андригетто (Ємєлін, Лехконен) – 38:11 1:4 – Мяяття (Ширина) – 55:36

Воротарі: Прайс – Мюррей

Лос-Анджелес Кінгз — Сан-Хосе Шаркс— 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

0:1 — Бернс (Торнтон, Карлссон) — 03:31 1:1 — Пірсона (Форборт, Браун) — 05:46 1:2 — Уингелс (Хейлі) — 15:42 1:3 — Павелскі (Уорд, Торнтон) — 30:00 ГБ 2:3 — Габорік (Кліффорд Браун) — 35:19

Воротарі: Будай – Джонс

Едмонтон Ойлерс — Флорида Пантерз — 4:3 ВІД (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

1:0 — Касіян (Макдэвид) — 06:10 2:0 — Летестю (Макдэвид, Секера) — 13:04 ГБ 2:1 — Трочек (Сміт, Яндл) — 17:13 2:2 — Сгарбосса (Маршессо, Экблад) — 38:35 ГБ 2:3 — Маккигг (Экблад, Ягр) — 54:45 3:3 — Еберле (Ньюджент-Хопкінс) — 57:01 4:3 — Макдэвид (Драйзайтль) — 64:57

Воротарі: Талбо – Раймер

Детройт Ред Уінгз — Бостон Брюїнз — 6:5 Б (1:4, 3:1, 1:0, 0:0, 1:0)

0:1 – Ватрано (Маккуейд, Бержерон) – 00:44 ( 0:2 – Карло (Маршан, Бержерон) – 02:27 (4x5) 0:3 – Ватрано (Бэйкс, Спунер) – 08:50 (5x4) 1:3 – Ларкін (Татар, Шихэн) – 15:32 1:4 – Бержерон (Коло, Маршан) – 19:01 (5x4) 2:4 – Велле – 24:21 3:4 – Атанасью (Ванек, Грін) – 29:54 4:4 – Татар – 34:36 4:5 – Маккуейд (Крейчі) – 34:57 5:5 – Нюквист (Ларкін, Татар) – 56:56 6:5 – Нільсен – 65:00 ( ПБ)

Воротарі: Коро (Мразек) – Раск

Вінніпег Джетс — Арізона Койотс— 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)

0:1 – Джурис (Круз) – 02:49 1:1 – Морріссі (Бафлин, Перро) – 03:36 1:2 – Екман-Ларссон (Доан) – 08:50 (5x3) 2:2 – Уілер (Перро, Літтл) – 23:03 3:2 – Копп (Торбьорн, Петан) – 24:42 4:2 – Армиа (Мэттьяс, Бафлин) – 32:49 5:2 – Троуба (Стэффорд, Шайфли) – 47:42 6:2 – Елерс (Постма) – 48:59 6:3 – Чикран (Бурмістров, Врбата) – 54:42

Воротарі: Павелець – Сміт (Доминге)

Східна конференція

1. Коламбус – 64 очки / /43 матчі

2. Вашингтон – 64/44

3. Піттсбург – 61/44

4. Монреаль – 60/46

5. Рейнджерс – 57/45

6. Бостон – 52/48

7. Торонто – 50/42

8. Оттава – 50/42

9. Філадельфія – 50/46

10. Кароліна – 49/44

11. Флорида – 49/47

12. Тампа-Бей – 47/46

13. Нью-Джерсі – 47/46

14. Детройт – 46/45

15. Баффало – 43/44

16. Айлендерс – 42/42

Західна конференція

1. Міннесота – 61 очко/43 матчі

2. Чикаго – 61/47

3. Анахайм – 59/47

4. Едмонтон – 57/47

5. Сан-Хосе – 56/45

6. Сент-Луїс – 51/45

7. Калгарі – 51/47

8. Лос-Анджелес – 48/44

9. Ванкувер – 48/46

10. Нешвілл – 47/44

11. Даллас – 46/46

12. Вінніпег – 46/48

13. Аризона – 32/44

14. Колорадо – 27/42