"Нью-Йорк" програв "Далласу" в матчі з 13 забитими голами в НХЛ

У ніч на середу в Національній хокейній лізі було зіграно дев'ять матчів, в центральному з яких "Рейнджерс" програв у поєдинку з "Далласом", де було закинуто 13 шайб, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 6:7,

Таке відчуття, що в цьому сезоні у когось є портативна машина часу, яка переміщується по аренам НХЛ і на кілька годин переносить хокеїстів у 1980-і. "Рейнджерс" і "Даллас" наступного дня після божевільної гри між "Піттсбургом" і "Вашингтоном" (8:7) видали ще один шедевр видовищності. 1:0, 1:4, 3:4, 3:7, 6:7 - так розвивалися події в цій божевільній грі.

"Даллас" вів з рахунком 7:3 після двох періодів, у третьому "Рейнджерс" забили три голи за чотири з невеликим хвилини і у них було ще 12 хвилин, щоб зрівняти рахунок. Не вийшло, і "Старз" виграли третій матч з останніх восьми, а "Нью-Йорк" зазнав третьої поразки поспіль.

До зустрічі багато говорилося про те, що "Рейнджерс" необхідна сильна гра Хенріка Лундквіста, але саме цього команді Олена Віньо не вистачило найбільше. Шведський воротар пропустив всі сім голів після 27 кидків. В останніх чотирьох зіграних періодах Лундквіст пропустив 12 разів після 49 кидків, а також 20 шайб після 113 кидків за чотири гри.

"Сором, розчарування, смуток - я відчуваю все це відразу", - сказав воротар.

Віньо сказав, що Лундквіст в будь-якому випадку зіграє в наступному матчі і зробить все, щоб реабілітуватися.

Нью-Йорк Рейнджерс — Даллас 6:7 (1:3, 2:4, 3:0)

Шайби: 00:27 Степан — 11 (Крайдер, Зуккарелло) — 1:0, 12:34 Ітт — 16 (Джеймі Бенн, Сегін — більш) — 1:1, 12:46 Шарп — 3 (Факсу) — 1:2, 17:54 Джеймі Бенн — 11 (Ікін, Ітт) — 1:3, 24:32 Руссель — 7 (Корпикоски) — 1:4, 29:56 Зибанеджад — 6 (Неш, Бучневич) — 2:4, 32:06 Бучневич — 5 (Кляйн, Кленденинг) — 3:4, 32:54 Шарп — 4 (Шор, Факсу) — 3:5, 35:53 Кракнелл — 5 (Корпикоски, Гудлер) — 3:6, 37:40 Ікін — 1 (Ітт, Джеймі Бенн) — 3:7, 43:11 Крайдер — 18 (Степан, Зуккарелло — больш) — 4:7, 45:31 Степан — 12 (Макдонаг, Зуккарелло) — 5:7, 47:26 Зибанеджад — 7 (Неш, Бучневич) — 6:7

Воротарі: Лундквіст (Хеллберг) — Ніємі (Лехтонен)

Коламбус — Кароліна 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Шайби: 18:06 Агв — 11 (Теравайнен, Стемпняк) — 0:1, 18:17 Дженнер — 9 (Аткінсон, Мюррей) — 1:1, 18:52 Дубінські — 4 (Мюррей) — 2:1, 23:53 Дубінські — 5 (Дженнер, Аткінсон) — 3:1, 29:16 Седлак — 5 (Ганьє, Хартнелл) — 4:1

Воротарі: Бобровський — Уорд (Неделькович)

Торонто — Баффало 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)

Шайби: 10:16 Окпосо— 13 — 0:1, 19:27 Кейн — 12 (Джионта, Маккейб) — 0:2, 20:32 Комарів — 8 (Кадри, Нюландер) — 1:2, 28:29 Мартін— 3 — 2:2, 29:45 Меттьюз — 22 (Хайман, Браун) — 3:2, 53:04 ван Римсдайк — 16 (Марнер, Зайців — больш) — 4:2, 57:37 Каррьер — 4 (Гиргенсонс, Джионта) — 4:3

Воротарі: Андерсен — Ленер (Нілссон)

Сент-Луїс — Оттава 4:6 (1:1, 1:2, 2:3)

Шайби: 03:03 Пажо — 5 (Паятт, Карлссон) — 0:1, 09:34 Счастны — 11 (Боумистер, Стін) — 1:1, 33:26 Хоффман — 13 (Турріс, Фанеф) — 1:2, 34:51 Райан — 9 (Дзингель, Турріс) — 1:3, 39:14 Шеттенкирк — 9 (Тарасенко, Яшкін) — 2:3, 41:35 Стін — 6 (Шеттенкирк, Пьєтранджело — більш) — 3:3, 42:35 Стоун— 14 — 3:4, 53:53 Хоффман — 14 (Пажо, Паятт) — 3:5, 58:47 Стоун — 15 (Брассар, Сміт) — 3:6, 59:12 Берглунд — 11 (Эдмундсон, Перон) — 4:6

Воротарі: Хаттон — Кондон

Міннесота — Нью-Джерсі 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)

Шайби: 17:58 Спаржеон — 6 (Нідеррайтер, Койву — більш) — 1:0, 29:34 Зукер — 12 (Гранлунд, Койву) — 2:0, 33:19 Заха — 3 (Палмьери, Столлері — більш) — 2:1, 45:23 Енріке — 11 (Хол, Паренто) — 2:2, 49:08 Хоула — 7 (Койл, Спаржеон) — 3:2, 49:30 Палмьери — 10 (Каммаллери, Северсон) — 3:3, 57:43 Беннетт — 3 (Коулмен, Вуд) — 3:4

Воротарі: Дубник — Шнайдер

Калгарі — Флорида 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)

Шайби: 02:38 Шмальтц— 2 — 0:1, 07:39 Дюшен — 14 (Маккіннон, Беррі — більш) — 1:1, 12:50 Сібрук — 3 (Расмуссен, Шмальтц) — 1:2, 29:03 Комо — 7 (Маккіннон, Григоренко) — 2:2, 30:06 Ньєто — 1 (Ландеског) — 3:2, 30:25 Керо — 2 (ван Римсдайк, Хосса) — 3:3, 34:08 Дюшен — 15 (Беррі, Бушемин) — 4:3, 45:10 Хиностроза— 5 — 4:4, 48:11 Хиностроза — 6 (Керо, Хосса) — 4:5, 59:49 Керо — 3 (Тейвз, Хосса) — 4:6

Воротарі: Варламов — Кроуфорд

Калгарі — Флорида 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)

Шайби: 03:46 Трочек — 15 (Маккенн, Экблад) — 0:1, 06:39 Верстиг — 8 (Монахен, Джиордано) — 1:1, 08:25 Трочек — 16 (Маккенн, Демерс) — 1:2, 24:25 Джиордано — 6 (Фролік, Бэклунд — більш) — 2:2, 31:23 Бэклунд — 13 (Ткачак, Джиордано — більш) — 3:2, 31:36 Бэклунд — 14 (Ткачак, Фролік) — 4:2, 57:52 Монахен — 13 (Уайдмен) — 5:2

Воротарі: Джонсон — Люонго

Ванкувер — Нешвілл 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 52:28 Х. Сивин — 10 (Сбиса, Ерікссон) — 1:0

Воротарі: Міллер — Ринного

Анахайм — Тампа-Бей 2:1 (в овертаймі) (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 24:36 Філппула — 7 (Нестеров, Стралман) — 0:1, 24:57 Гетцлаф — 6 — 1:1, в овертаймі 00:54 Ракелл — 19 (Кеслер — більш) — 2:1

Воротарі: Гібсон — Бішоп