"Дженералз" взяв реванш у "Білого Барса" за поразку триденної давності в УХЛ

Матч завершився з рахунком 4:0.

У Броварах (Київська область) завершився матч регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Дженералз" приймав "Білий Барс" і виграв, взявши реванш за поразку триденної давності (4:5), повідомляє офіційний сайт ліги. Матч завершився з рахунком 4:0. 15 тур. «Дженералз» - «Білий Барс» - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) Шайби: 1:0 - Шиманський (Поліщук), 25:16, 2:0 - Янішевський (Скрипець, Овчинников), 34:44-бол, 3:0 - Н. Двірник (В. Двірник), 42:16, 4:0 - Янішевський (Овчинников, Татаренко), 46:48-бол.

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