"Піттсбург" обіграв "Вашингтон" в самому результативному матчі НХЛ за шість років,

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі було зіграно сім матчів, в центральному з яких "Піттсбург" обіграв "Вашингтон" в самому результативному матчі у лізі за шість років, повідомляє офіційний сайт НХЛ.

Гра завершилася з рахунком 8:7.

Після закінчення зустрічі гравці обох команд як її тільки не називали: дивною, цікавою, божевільною. І всі були праві. Те, що відбулося в Піттсбурзі, запам'ятовується назавжди. "Пінгвінз" і "Кепіталз" видали матч, який будуть згадувати без перебільшення стільки, скільки існує хокей.

"Вашингтон" до початку другого періоду повів 3:0. Потім "Піттсбург" забив п'ять разів поспіль (5:3), але "Вашингтон" зрівняв рахунок (5:5). Після цього "Пінгвінз" знову вийшли вперед (7:5) і знову "Кепіталз" вирівняли становище (7:7). Ну а на першій хвилині овертайму Конор Ширі заштовхав шайбу у ворота і приніс "Пітсбургу" настільки яскраву перемогу.

Одним з головних творців історичного успіху став Євген Малкін, який оформив хет-трик.

Детройт — Монреаль 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Шайби: 38:14 Ванек — 12 (Декайзер, Нільсен) — 1:0

Воротарі: Коро — Прайс

Лос-Анджелес — Тампа-Бей 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Шайби: 08:33 Кліффорд— 3 — 1:0, 14:33 Джонсон — 13 (Дрюэн, Витковски) — 1:1, 38:47 Бойл — 11 (Філппула, Кучеров) — 1:2

Воротарі: Будай — Бішоп

Сан-Хосе — Вінніпег 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Шайби: 11:54 Уорд — 4 (Брон — менше і менше) — 1:0, 22:45 Майєр — 2 (Тірні, Уорд) — 2:0, 27:08 Бернс — 18 (Павелскі, Марло — більш) — 3:0, 51:41 Тірні — 4 (Майєр, Власіч) — 4:0, 57:24 Морріссі — 2 (Шайфли) — 4:1, 59:41 Шайфли— 20 — 4:2, 59:50 Торнтон — 3 — 5:2

Воротарі: Джонс — Хатчінсон

Піттсбург — Вашингтон 8:7 (в овертаймі) (0:2, 6:3, 1:2, 1:0)

Шайби: 07:06 Бураковски — 7 (Вінник) — 0:1, 17:09 Бэкстрем — 13 (Оші, Овечкін) — 0:2, 21:17 Вільямс — 15 (Кузнєцов, Йоханссон) — 0:3, 26:28 Малкін — 19 (Дейлі, Шультц) — 1:3, 27:12 Шири — 12 (Кросбі, Дейлі) — 2:3, 28:55 Боніно — 7 (Шультц, Кессел) — 3:3, 33:47 Раст — 11 (Дейлі, Маатта) — 4:3, 34:37 Малкін — 20 (Гинтцель, Шультц) — 5:3, 35:07 Конноллі — 7 (Чорни, Бураковскси) — 5:4, 36:54 Еллер — 5 (Шмідт, Оші — менше і менше) — 5:5, 37:19 Малкін — 21 (Хорнквист, Кросбі — больш) — 6:5, 45:55 Кросбі — 27 (Ширина, Раст) — 7:5, 49:29 Оші — 15 (Овечкін, Нісканен — больш) — 7:6, 54:38 Еллер — 6 (Орлов, Нісканен) — 7:7, в овертаймі 00:34 Ширина — 13 (Кросбі, Шультц) — 8:7

Воротарі: Мюррей — Холтбі (Грубауэр)

Едмонтон — Арізона 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Шайби: 03:34 Ньюджент-Хопкінс — 9 (Еберле, Ларссон) — 1:0, 31:40 Кхайра — 1 (Летесту, Кассьян) — 2:0, 33:37 Драйзайтль — 17 (Макдэвид) — 3:0, 37:56 Врбата — 10 (Бурмістров, Перлини — більш) — 3:1

Воротарі: Талбо — Сміт