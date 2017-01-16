НХЛ: "Вашингтон" розтрощив "Філадельфію" і продовжив серію до дев'яти перемог

У ніч на понеділок у Національній хокейній лізі було зіграно чотири матчі, в центральному з яких "Вашингтон" виграв у дев'ятий раз поспіль, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Кепіталс" обіграв "Філадельфії Флайерс" з рахунком 5:0.

"Вашингтон" вперше в сезоні піднявся на перше місце у зведеній таблиці ліги. За час 9-матчевої переможної серії "Кепіталз" переграли суперників із загальним рахунком 40:11.

У свою чергу, "Філадельфія" програла у дев'ятій гостьовій зустрічі поспіль.

Протягом двох періодів "Філадельфія" виглядала непогано і моментами перегравала суперника. Але брак концентрації і помилки на початку третього періоду призвели до чотирьох голыв за сім хвилин у ворота Стіва Мейсона, який після цього був замінений на Міхала Нойвірта. По дві шайби на свій рахунок записали захисник Метт Нісканен і нападник Джастін Вільямс.

Вашингтон — Філадельфія 5:0 (0:0, 1:0, 4:0)

Шайби: 29:08 Бураковски — 5 (більш) — 1:0, 41:46 Вільямс — 13 (Йоханссон, Кузнєцов) — 2:0, 43:20 Нісканен — 3 (Овечкін, Бэкстрем) — 3:0, 45:47 Нісканен — 4 (Уілсон, Бігл) — 4:0, 46:46 Вільямс — 14 (Бэкстрем, Орпик) — 5:0

Воротарі: Грубауэр — Мейсон (Нойвірт)

Ванкувер — Нью-Джерсі 1:2 (в овертаймі) (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 26:31 Ерікссон — 10 (Х. Сивин, Д. Сивин) — 1:0, 36:57 Квінсі — 3 (Северсон, Беннетт) — 1:1, в овертаймі 01:28 Хол — 11 (Зейджак) — 1:2

Воротарі: Маркстрем — Шнайдер

Чикаго — Міннесота 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Шайби: 04:33 Кейн — 13 (Анісімов, Панарін) — 1:0, 24:16 Кейн — 14 (Анісімов) — 2:0, 26:23 Нідеррайтер — 12 (Гранлунд, Бродін — більш) — 2:1, 31:00 Стюарт — 9 (Шрейдер, Сутер) — 2:2, 45:08 Поминвилль — 6 (Сканделла) — 2:3

Воротарі: Кроуфорд — Дубник

Анахайм — Сент-Луїс 1:2 (в овертаймі) (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 31:03 Берглунд — 9 (Фаббрі, Перон) — 0:1, 45:11 Ракелл — 18 (Гетцлаф, Хольцер) — 1:1, в овертаймі 00:51 Берглунд — 10 (Швартц) — 1:2

Воротарі: Гібсон — Хаттон