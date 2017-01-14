"Білий Барс" несподівано обіграв "Дженералз" в матчі Української хокейної ліги

У Харкові та Білій Церкві завершилися матчі чергового ігрового дня Української хокейної ліги, в яких "Витязь" програв "Кременчуку" (1:8), а "Білий Барс" несподівано обіграв київський "Дженералз" з рахунком 5:4, повідомляє офіційний сайт турніру.

«Витязь» - «Кривбас» - 1:8 (0:3, 0:3, 1:2)

Шайби: 0:1 - Секірко (Рябенко, Н.А. Попов), 10:42, 0:2 - Секірко (Савченко), 15:27, 0:3 - Підгурський (Рубан, Декало), 19:33, 0:4- Секірко (Рябенко, Афанасьєв), 30:05-бол, 0:5 - Ворона (Александров, Максименко), 34:51, 0:6 - Свищев, 37:33, 0:7 - Алексюк (Декало, Міхейонок), 44:20, 1:7 - Нестерук (Кривда), 51:25, 1:8 - Міхейонок (Максименко, Ворона), 52:24.

Білий Барс - Дженералз - 5:4 (2:1, 3:1, 0:2)

Шайби: 1:0 – Бабинець (Разумов, Даниленко), 03:40. 2:0 – Бондаренко (Бабинець, Ромащенко), 05:33. 2:1 – Овчинников (Костюк, Янішевський – більш.), 19:32. 3:1 – Сеник (Логач, Бондаренко – більш.), 22:41. 4:1 – Бондаренко (Сеник, Логач), 32:32. 4:2 – Скрипець (Овчинников, Костюк – більш.), 34:35. 5:2 – Ядловський (Разумов, Даниленко – більш.), 39:51. 5:3 – В. Двірник (А. Двірник, Н. Двірник), 41:35. 5:4 – Бойових (А. Двірник, Н. Двірник), 47:12.