"Вашингтон" розгромив "Чикаго" і здобув восьму поспіль перемогу в НХЛ

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі було зіграно сім матчів, в центральному з яких "Вашингтон Кепіталз" розгромив "Чикаго Блекхоукс" з рахунком 6:0, здобувши восьму поспіль перемогу в сезоні, повідомляє офіційний сайт турніру.

"Вашингтон" здобув восьму перемогу поспіль, не залишивши жодних шансів "Чикаго". Воротар Брейден Холтбі зробив 24 сейва, оформивши шостий шатаут в сезоні, що є кращим результатом в лізі. П'ять "сухих" матчів Холтбі провів за останні 14 ігор, а в останній раз він пропускав шайбу в рівних складах 3 січня.

Гольовим дублем відзначився Джей Бігл, по шайбі закинули Ніклас Бекстрем, Бретт Конноллі, Том Вілсон і Ті-Джей Оши. Перші дві шайби Бігл і Бекстрем закинули з різницею в 14 секунд на сьомій хвилині першого періоду, що багато в чому зумовило результат зустрічі. Голкіпер "Блекхокс" Корі Кроуфорд зробив 25 сейвів, пропустив п'ять шайб і в третьому періоді поступився місцем Скотту Дарлінгу.

Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Шайби: 04:49 Нюландер — 9 (Кадри, Ханвик) — 0:1, 17:28 ван Римсдайк — 15 (Марнер, Бозак — більш) — 0:2, 29:05 Крайдер — 17 (Макдонаг, Зуккарелло) — 1:2, 34:27 Браун — 10 (Меттьюз, Гардінер) — 1:3, 53:20 Каррік — 2 (Бозак, Марнер — більш) — 1:4, 58:35 Міллер — 13 (Бучневич, Кленденинг) — 2:4

Воротарі: Лундквіст — Андерсен

Вашингтон — Чикаго 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

Шайби: 06:04 Бігл — 7 (Винник, Вілсон) — 1:0, 06:17 Бэкстрем — 12 (Оші, Овечкін) — 2:0, 17:49 Конноллі — 6 (Еллер, Бураковски) — 3:0, 37:01 Вілсон — 3 (Шмідт, Еллер) — 4:0, 48:11 Оші — 14 (Бэкстрем, Шмідт) — 5:0, 58:28 Бігл — 8 (Карлсон, Вілсон) — 6:0

Воротарі: Холтбі — Кроуфорд (Дарлінг)

Флорида — Нью-Йорк Айлендерс 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Шайби: 02:22 Чимера — 6 (Бувилье) — 0:1, 03:48 Таварес — 12 (Ледді, Бейлі) — 0:2, 09:55 Трочек — 13 (Ягр, Яндл) — 1:2, 36:06 Ледді— 7 — 1:3, 41:42 Сміт — 9 (Трочек, Яндл — більш) — 2:3, 47:50 Таварес — 13 (Бейлі) — 2:4, 58:16 Таварес — 14 (Сизикас, Ледді) — 2:5

Воротарі: Люонго — Грайсс

Кароліна — Баффало 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

Шайби: 04:24 Каррьер — 3 (о'райллі) — 0:1, 21:48 Скіннер — 16 (Райан, Стаал) — 1:1, 22:43 Скіннер — 17 (Фальк) — 2:1, 26:51 Макгинн — 3 (Ліндхольм, Хэйнси) — 3:1, 31:49 Джионта — 9 (менше і менше) — 3:2, 44:15 Раск — 13 (Хэнифин, Скіннер) — 4:2, 47:58 Макгинн — 4 (Стаал) — 5:2

Воротарі: Уорд — Нілссон

Тампа-Бей — Коламбус 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Шайби: 16:18 Дрюэн — 13 (Філппула, Палат) — 1:0, 36:40 Андерсон — 10 (Савар) — 1:1, 44:29 Фоліньо — 15 (Веренски, Веннберг — більш) — 1:2, 58:55 Дженнер — 7 (менше і менше) — 1:3

Воротарі: Василевський — Корписало

Калгарі — Нью-Джерсі 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Шайби: 06:22 Палмьери — 9 (Мжррилл, Зейджак) = 0:1, 18:31 Хол — 10 (Палмьери, Столлері — більш) — 0:2, 34:04 Монахен — 11 (Хемілтон, Верстиг) — 1:2

Воротарі: Джонсон — Кинвейд

Аризона — Вінніпег 4:3 (4:1, 0:0, 0:2)

Шайби: 03:43 Маттіас — 6 (Енстрем, Троуба) — 0:1, 04:49 Перлини — 5 (Екман-Ларссон, Доан) — 1:1, 08:26 Холланд — 1 (Екман-Ларссон, Врбата) — 2:1, 10:41 Макгинн — 7 (Шенн, Врбата) — 3:1, 14:45 Перлини — 6 (Врбата, Екман-Ларссон — больш) — 4:1, 42:46 Стюарт — 1 (Постма) — 4:2, 58:30 Уілер — 13 (Літтл, Елерс) — 4:3

Воротарі: Сміт — Хеллебайк (Хатчінсон)