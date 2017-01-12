Овечкін став 84-м гравцем, який набрав 1000 очок в НХЛ

У ніч на четвер у Національній хокейній лізі було зіграно сім матчів, в центральному з яких Олександр Овечкін зробив дубль у ворота "Піттсбурга", набравши 1000 очок в НХЛ та встановивши ряд інших досягнень, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Вашингтон Кепіталз" обіграв "Піттсбург Пінгвінз" з рахунком 5:2.

Олександр Овечкін набрав 1000-е і 1001-е очки в кар'єрі, оформивши дубль і приніс "Вашингтону" сьому перемогу поспіль. Російський нападник став 84-м гравцем в історії ліги, кому підкорився рубіж у 1000 балів. Овечкін забив перші два голи в матчі: через 35 секунд після стартового вкидання і в середині другого періоду.

Овечкін, на рахунку якого 35 очок у цьому сезоні, став 37-м гравцем в історії НХЛ, що набрали стільки очок у складі однієї команди. Це була його 880-а гра в кар'єрі. Тільки 23 гравця в історії набрали 1000 очок раніше, а останнім був Яромір Ягр (763 матчі).

Також Овечкін став 16-м гравцем в історії НХЛ, хто забивав не менше 20 голів в кожному з перших 12 сезонів. З 21 закинутою шайбою він займає третє місце в списку снайперів цього чемпіонату, поступаючись Сідні Кросбі (26) і Джеффу Картеру (22).