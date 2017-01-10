УХЛ: "Кривбас" обіграв "Дженералз", "Кременчуг" розтрощив "Витязь"

У Кривому Розі та Кременчуці завершилися матчі чергового ігрового дня чемпіонату Української хокейної ліги, в яких "Кривбас" обіграв столичний "Дженералз" (4:2), а "Кременчуг" розгромив харківський "Витязь" (18:1), повідомляє офіційний сайт турніру.

Раніше в рамках цього туру донецький "Донбас" обіграв "Білий Барс" із Білої Церкви - 6:3.

Таким чином, після чергових ігор лідирує в турнірі, як і раніше "Донбас" (29 ігор, 75 очок), на 2-му місці - "Кременчуг" (28, 66) на 3-му - "Кривбас" (26, 45). У нижній частині таблиці йдуть "Дженералз" (26, 31), "Витязь" (25,12) та "Білий Барс" (26, 11).

УХЛ. 29 тур.

«Кривбас» - «Дженералз» - 4:2 (2:0, 0:0, 2:0)

Шайби: 0:1 - Татаренко (Скрипець, Янішевський), 00:13, 1:1 - Савченко (Попов), 14:27, 2:1 - Рябенко (Слюсар, Алексюк), 18:46, 2:2- Янішевський (Овчинников, Костюк), 48:28-бол, 3:2 - Алексюк (Міхейонок), 53:43-бол, 4:2 - Секірко (Попов), 56:28.

«Кременчуг» - «Вітязь» - 18:1 (5:0, 7:0, 6:1)

Шайби: 1:0 - Гаврик (Кирющенков), 00:50, 2:0 - Чернишенко (Луговий, Чорний), 03:08-бол, 3:0 - Гаврик (Кирющенков, Ігнатенко), 04:13, 4:0 - Гриценко (Коваленя, Варивода), 12:43-бол, 5:0 - Гриценко (Петранговський, Коваленя), 16:32, 6:0 - Романенко, 22:47, 7:0 - Коваленя (Романенко, Гриценко), 26:26, 8:0 - Петранговський (Коваленя), 27:40, 9:0 - Кузьмик (Коренчук, Слиш), 28:27, 10:0- Варивода (Петранговський, Коваленя), 36:13, 11:0 - Кузьмик (Слиш, Коренчук), 37:08, 12:0 - Чорний (Чернишенко), 37:24, 13:0 - Ігнатенко, 40:40, 14:0 - Гаврик (Кирющенков, Ісаєнко), 46:14, 15:0 - Петранговський, 46:32, 16:0 - Варивода (Гриценко, Коваленя), 46:41, 17:0 - Кузьмик (Коренчук), 49:20, 17:1 - Колядинский (Одноворченко), 50:31, 18:1 - Слиш (Башко), 52:46-бол.