Воротар "Флориди" вийшов на п'яте місце в історії НХЛ за кількістю перемог

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі було зіграно чотири матчі, в яких Олександр Овечкін набрав 999-е очко в кар'єрі і зрівнявся з Морісом Рішаром за кількістю голів, а воротар "Флориди" Роберто Луонго вийшов на п'яте місце в історії НХЛ за кількістю перемог, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Флорида" виграла у "Нью-Джерсі" з рахунком 3:0.

Роберто Луонго з четвертої спроби здобув 448-ту перемогу в кар'єрі і вийшов на п'яте місце в історії ліги. 37-річний голкіпер відбив всі 28 кидків і обійшов Террі Савчука за кількістю перемог. Це його перший шатаут в сезоні і 73-й в кар'єрі (11-й результат в історії НХЛ).

"В даний момент я хочу перемагати. Наше завдання - потрапити в Кубок Стенлі, на чому я і сконцентрований, - сказав після гри Луонго. - Про все інше будемо думати, коли всі справи будуть зроблені, а слова сказані".

Перемогу "Пэнтерз" приніс гол Райлі Сміта у більшості в першому періоді. Юссі Йокінен і Вінсент Трочек забивали вже у порожні ворота в кінцівці.

У свою чергу, Олександр Овечкін став головним героєм зустрічі в Монреалі, де "Вашингтон" обіграв господарів льоду з рахунком 4:1. Нападник "Вашингтона" забив гол і віддав дві передачі, таким чином зупинившись за крок від 1000 очок за кар'єру і за кількістю голів (544) зрівнявшись на 29-му місці в історії ліги з Морісом Рішаром. Символічно, що Овечкін, шість разів вигравав "Моріс Рішар Трофі" як кращий бомбардир сезону, в тому числі в останні чотири роки, наздогнав Рішара в Монреалі, де той виступав у 1940-і і 1950-і роки.

"Приємно увійти в історію і зрівнятися з легендою, - сказав Овечкін після матчу. - У мене ще багато часу попереду, так що буду намагатися по повній".

У середу в матчі проти Сідні Кросбі і "Піттсбург Пінгвінз" Овечкін може досягти рубежу в 1000 очок.

Нью-Джерсі — Флорида 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Шайби: 16:55 Сміт — 8 (Йокінен, Трочек — більш) — 0:1, 58:55 Йокінен— 4 — 0:2, 59:44 Трочек — 12 (Яндл) — 0:3

Воротарі: Шнайдер — Люонго

Монреаль — Вашингтон 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Шайби: 11:03 Бэкстрем — 10 (Овечкін, Альцнер) — 0:1, 47:18 Плеканец — 4 (Байрон, Лехконен — більш) — 1:1, 48:12 Кузнєцов — 5 (Овечкін, Вільямс) — 1:2, 51:00 Конноллі — 5 (Кузнєцов) — 1:3, 56:36 Овечкін — 19 (Бэкстрем, Йоханссон — більш) — 1:4

Воротарі: Прайс — Холтбі

Вінніпег — Калгарі 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 10:21 Бафальен — 6 (Стаффорд, Елерс) — 1:0, 43:16 Уілер — 12 — 2:0

Воротарі: Хеллебайк — Джонсон

Лос-Анджелес — Даллас 4:6 (0:1, 1:2, 3:3)

Шайби: 19:03 Рітчі — 8 (Корпикоски) — 0:1, 29:04 Сегін — 15 (Спецца, Гудлер) — 0:2, 35:05 Шор — 4 (Пірсона, Дауті — менше і менше) — 1:2, 37:43 Олексяк — 5 (Шарп, Факсу) — 1:3, 42:16 Браун — 5 (Дауд, Мартінес — більш) — 2:3, 42:59 Шор — 7 (Факсу, Шарп) — 2:4, 44:20 Копітар — 4 (Форборт, Льюїс) — 3:4, 45:18 Дауті — 7 (Копітар, Картер — больш) — 4:4, 47:44 Гудлер — 1 (Сегін) — 4:5, 59:07 Шарп — 2 (Факсу, Шор) — 4:6

Воротарі: Будай (Заткофф) — Лехтонен (Ніємі)