"Коламбус" виграв в 16-й раз поспіль у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч на середу в НХЛ було зіграно сім матчів, в центральному з яких "Коламбус" виграв в 16-й раз поспіль, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Блю Джекетс" обіграли "Едмонтон Ойлерс" з рахунком 3:1.

"Коламбус" знаходиться в кроці від повторення рекорду НХЛ, який належить "Пітсбургу" (17 перемог у сезоні 1992-93). 16 перемог поспіль - це одноосібне друге місце в історії за тривалістю переможної серії.

Успіх "Блю Джекетс" принесли два голи в більшості, реалізація якого у "Коламбуса" - найкраща в лізі (28,3 відсотка), і 21 сейв Сергія Бобровського. Російський воротар виграв в 14-й раз поспіль - з цим результатом він ділить друге місце в історії НХЛ з шістьма іншими голкіперами. Рекорд з 17 перемог належить Жилю Жильберу, який у сезоні 1975-76 у складі "Бостона" здобув 17 перемог поспіль.

У четвер "Коламбус" в гостях зіграє з "Вашингтоном", а в суботу прийме "Нью-Йорк Рейнджерс".

У разі перемог у цих двох матчах команда встановить абсолютний рекорд ліги.

Кароліна — Нью-Джерсі 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Шайби: 34:56 Енріке — 10 (Каммаллери, Северсон) — 0:1, 51:30 Каммаллери — 10 (Енріке, Палмьери) — 0:2, 52:25 Агв — 8 (Хэйнси, Теравайнен) — 1:2, 58:00 Палмьери — 8 — 1:3

Воротарі: Уорд — Шнайдер

Нью-Йорк Рейнджерс — Баффало 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Шайби: 12:17 Гиргенсонс — 4 (Каррьер, Джионта) — 0:1, 19:21 Кейн — 9 (Райнхарт, Окпосо) — 0:2, 21:03 Бейлі— 1 — 0:3, 35:55 Холден — 8 (Міллер, Ліндберг) — 1:3, 41:10 Айхель — 7 (Райнхарт, Моулсон — більш) — 1:4

Воротарі: Лундквіст — Нілссон

Вашингтон — Торонто 6:5 (в овертаймі) (2:3, 0:1, 3:1, 1:0)

Шайби: 01:14 Вільямс — 10 (Орлов, Кузнєцов — більш) — 1:0, 06:39 Кадрі — 14 (ван Римсдайк, Марнер — більш) — 1:1, 11:44 Браун — 8 (Хайман, Меттьюз) — 1:2, 16:00 Оші — 12 (Вільямс) — 2:2, 18:06 Готьє — 2 (Каррік) — 2:3, 33:33 Комарів — 7 (Меттьюз, Нюландер — більш) — 2:4, 42:20 Кузнєцов — 4 (Йоханссон, Вільямс) — 3:4, 43:39 Орлов — 2 (Нісканен, Еллер) — 4:4, 51:08 Марнер — 10 (ван Римсдайк, Бозак) — 4:5, 53:55 Карлсон — 4 (Йоханссон, Кузнєцов) — 5:5, в овертаймі 00:22 Овечкін — 18 (Карлсон, Кузнєцов) — 6:5

Воротарі: Холтбі (Грубауэр) — Андерсен

Коламбус — Едмонтон 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 12:32 Аткінсон — 18 (Веренски, Веннберг — більш) — 1:0, 25:39 Клефбом — 6 (Маруна, Еберле) — 1:1, 30:43 Карлссон — 6 (Саад, Джонс — більш) — 2:1, 42:45 Фоліньо — 13 — 3:1

Воротарі: Бобровський — Талбо

Тампа-Бей — Вінніпег 4:6 (0:1, 1:3, 3:2)

Шайби: 07:25 Шайфли — 16 (Лайне, Енстрем — більш) — 0:1, 23:43 Пека — 1 (Намісників, Киллорн) — 1:1, 24:30 Елерс— 11 — 1:2, 25:19 Троуба — 2 (Перро, Уілер) — 1:3, 34:44 Бафальен — 5 (Морріссі, Уілер) — 1:4, 43:26 Палат — 7 (Джонсон, Кучеров) — 2:4, 29:28 Елерс — 12 (Лайне, Троуба) — 2:5, 52:22 Кучеров — 14 (Джонсон, Хедман — більш) — 3:5, 57:29 Кучеров — 15 (Хедман, Дрюэн — больш) — 4:5, 58:37 Лайні — 20 (Шайфли, Елерс) — 4:6

Воротарі: Василевський — Хеллебайк

Нешвілл — Монреаль 1:2 (в овертаймі) (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 39:06 Фіала — 6 (Елліс, Йосі) — 1:0, 44:26 Вебер — 10 (Радулов, Мітчелл) — 1:1, в овертаймі 04:30 Пасиоретти — 16 (Радулов, Бульє) — 1:2

Воротарі: Рінне — Прайс

Кидки: 23 (7+7+7+2) — 43 (11+14+13+5)

Сан-Хосе — Лос-Анджелес 1:2 (в овертаймі) (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 31:56 Кутюр — 12 (Лабанк, Мартін) — 1:0, 43:03 Картер — 21 (Маззин, Копітар — більш) — 1:1, в овертаймі 00:58 Пірсон — 10 (Картер) — 1:2

Воротарі: Джонс — Будай