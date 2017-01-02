"Торонто" в грі "100-річної класики" НХЛ обіграв "Детройт"

У ніч на понеділок за київським часом в Національній хокейній лізі відбулися три матчі, в центральному з яких "Торонто" обіграв "Детройт" в овертаймі, повідомляє офіційний сайт ліги.

Гра завершилася з рахунком 5:4.

Це був один з кращих матчів на відкритому повітрі, де 40 148 глядачів шаленіли від захвату.

Після перших двох періодів "Детройт" вів у рахунку 1:0, але третя 20-хвилинка вийшла запаморочливою. "Мейпл Ліфс" за 10 хвилин забили чотири голи поспіль, повівши в рахунку 4:1. У свою чергу, "Детройт" зміг зрівняти рахунок, забивши останній гол за 1,1 секунди до кінця третього періоду. В овертаймі перемогу "Торонто" в "Столітній класиці" приніс Остон Меттьюз - 5:4.

Торонто — Детройт 5:4 (в овертаймі) (0:0, 0:1, 4:3, 1:0)

Шайби: 25:33 Мента — 8 (Зеттерберг, Татар) — 0:1, 41:23 Комаров — 6 (Гардінер, Нюландер) — 1:1, 48:23 Марнер — 9 (Райллі, ван Римсдайк) — 2:1, 49:34 Браун — 7 (Хайман, Каррік) — 3:1, 52:05 Меттьюз — 19 (Браун, Хайман) — 4:1, 53:54 Ерікссон — 1 (Мента, Келлет) — 4:2, 58:14 Татар — 9 (Зеттерберг) — 4:3, 59:59 Мента — 9 (Зеттерберг) — 4:4, в овертаймі 03:40 Меттьюз — 20 (Гардінер, Браун) — 5:4

Воротарі: Андерсен — Коро

Вашингтон — Оттава 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 32:41 Турріс — 13 (Дзингель, Метот) — 0:1, 39:40 Альцнер — 3 (Оші, Вільямс) — 1:1, 42:43 Чорни — 1 (Орпик, Вілсон) — 2:1

Воротарі: Холтбі — Кондон

Анахайм — Філадельфія 4:3 (по буллітам) (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 07:55 Кеслер — 13 (Хольцер, Гетцлаф) — 1:0, 08:14 Конечни — 5 (Сіммондс) — 1:1, 16:54 Кеслер — 14 (Силфверберг) — 2:1, 21:09 Кеслер — 15 (Кольяно, Ватанен) — 3:1, 21:46 Кутюр'є— 6 — 3:2, 23:06 Шенн — 11 (Жиру, Гостисбихир — більш) — 3:3

Вирішальний булліт: Перрі (п'ятий раунд)

Воротарі: Берньє (Гібсон) — Мейсон