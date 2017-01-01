НХЛ: "Коламбус" продовжив свою переможну серію до 15 матчів

У новорічну ніч (за київським часом) в Національній хокейній лізі було зіграно 12 матчів, в центральному з яких "Коламбус" виграв 15-й раз поспіль, завдавши першої поразки "Міннесоті" за 13 останніх матчів, повідомляє офиційний сайт ліги.

Згідно з даними Elias Sports Bureau, вперше в одній з чотирьох професійних ліг Північної Америки зустрічалися команди з 12 і більше переможними серіями.

"Коламбус" повторив другу по тривалості переможну серію в історії НХЛ. Раніше 15 перемог поспіль здобували "Нью-Йорк Айлендерс" (1981-82) і "Піттсбург Пінгвінз" (2012-13). Рекорд належить "Пінгвінз", які у сезоні 1992-93 виграли 17 разів поспіль. "Блю Джекетс" не програвали з 26 листопада. За цей відрізок вони переграли суперників у загальним рахунком 62:26.

Головними героями зустрічі стали Кем Аткінсон, який оформив дубль, і Сергій Бобровський, який зробив 29 сейвів. Російський воротар переграв Девана Дубника, який відбив 19 кидків. "Міннесота", яка пропускає менше всіх у лізі, в третій раз за чотири гри дозволила супернику чотири рази вразити свої ворота. Переломний момент зустрічі відбувся на початку другого періоду, коли Аткінсон і Джек Джонсон забили з різницею в 15 секунд і зробили рахунок 3:0.

Наступний матч "Коламбус" проведе 3 січня. Суперником по домашній зустрічі стане "Едмонтон". Щоб повторити серію "Піттсбурга", "Блю Джекетс" треба буде також в гостях переграти 5 січня "Вашингтон". А 7 січня відбудеться домашній матч з "Рейнджерс".

Бостон — Баффало 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Шайби: 01:28 Ватрано — 2 (Хара) — 1:0, 27:04 Бержерон — 7 (Спунер, Маршан — більш) — 2:0, 29:29 Шаллер — 5 (Крюг, Чарник) — 3:0, 39:38 Айхель — 7 (Ристолайнен, Райнхарт) — 3:1

Воротарі: Раск — Ленер

Нью-Джерсі — Вашингтон 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)

Шайби: 02:36 Конноллі — 4 (Бураковски, Орпик) — 0:1, 19:01 Бігл — 6 (Орпик, Винник) — 0:2, 26:53 Палмьери— 7 — 1:2, 31:05 Оші — 11 (Бэкстрем, Овечкін) — 1:3, 31:38 Овечкін — 17 (Нісканен, Оши) — 1:4, 36:34 Вільямс — 9 (Нісканен, Орлов) — 1:5, 54:52 Беннетт — 2 (Лавджой, Мэррилл) — 2:5, 55:27 Йоханссон — 14 (Вільямс, Кузнєцов) — 2:6

Воротарі: Кинкейд — Грубауэр

Міннесота — Коламбус 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

Шайби: 10:05 Аткінсон — 16 (Дубінські) — 0:1, 23:29 Джонсон — 2 (Саад, Веннберг) — 0:2, 23:44 Аткінсон — 17 (Мюррей, Нутиваара) — 0:3, 25:58 Гранлунд — 10 (Спаржеон, Койву — більш) — 1:3, 37:35 Джонс — 7 (Саад, Фоліньо) — 1:4, 40:24 Зукер — 9 (Гранлунд, Спаржеон) — 2:4

Воротарі: Дубник — Бобровський

Вінніпег — Нью-Йорк Айлендерс 2:6 (0:2, 1:2, 1:2)

Шайби: 06:54 Кульомін— 5 — 0:1, 12:25 Таварес — 11 (Бейлі) — 0:2, 22:26 Прінс — 5 (Строум, Нельсон) — 0:3, 34:13 Строум — 6 (Бойчак) — 0:4, 39:30 Маттіас — 4 (Троуба, Лоурі — менше і менше) — 1:4, 48:38 — 14 (Бейлі, Таварес) — 1:5, 50:18 Ледд — 8 (Нельсон, Клаттербак — більш) — 1:6, 56:55 Елерс — 10 (Лайне, Шайфли — більш) — 2:6

Воротарі: Хеллебайк (Хатчінсон) — Грайсс

Піттсбург — Монреаль 4:3 (в овертаймі) (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

Шайби: 04:07 Радулов — 8 (Байрон, Вебер) — 0:1, 21:07 Хорнквист — 9 (Малкін, Хагелін) — 1:1, 24:28 Кессел — 12 (Хагелін, Маатта) — 2:1, 39:21 Байрон — 12 (Пітрі) — 2:2, 42:04 Флінн — 4 (Карр) — 2:3, 59:05 Ширина — 9 (Шультц, Летанг) — 3:3 в овертаймі 01:54 Малкін — 16 (Кессел, Летанг — больш) — 4:3

Воротарі: Флері — Прайс

Тампа-Бей — Кароліна 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Шайби: 07:35 Бойл — 10 (Кучеров, Хедман — більш) — 1:0, 19:50 Дрюэн — 11 (Кучеров, Палат — більш) — 2:0, 33:22 Киллорн — 12 (Пеку, Хедман) — 3:0, 35:20 Агв — 7 (Слэвин, Теравайнен) — 3:1

Воротарі: Василевський — Уорд

Колорадо — Нью-Йорк Рейнджерс 2:6 (2:2, 0:2, 0:2)

Шайби: 01:59 Маклеод — 1 (Беррі, Григоренко) — 1:0, 06:09 Крайдер — 13 (Степан, Зуккарелло) — 1:1, 16:39 Крайдер — 14 (Зуккарелло, Макдонаг — більш) — 1:2, 18:34 Комо — 6 (Бушемин, Бурк) — 2:2, 29:30 Міллер— 11 — 2:3, 34:20 Крайдер — 15 (Степан, Піррі — більш) — 2:4, 49:34 Міллер — 12 (Ліндберг, Фаст) — 2:5, 53:05 Візі — 11 (Грабнер, Хейес) — 2:6

Воротарі: Пікар — Лундквіст

Даллас — Флорида 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)

Шайби: 03:06 Трочек — 11 (Ягр, Гріффіт) — 0:1, 15:32 Йокінен — 3 (Трочек, Сміт — більш) — 0:2, 16:40 Ягр — 7 (Маршессо, Яндл — більш) — 0:3, 36:32 Ітт — 13 (Джеймі Бенн, Сегін — більш) — 1:3

Воротарі: Ніємі (Лехтонен) — Раймер

Едмонтон — Ванкувер 2:3 (по буллітам) (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 25:43 Барроус — 7 (Хорват, Бертчі) — 0:1, 32:31 Каджиула — 2 (Ньюджент-Хопкінс, Беннінг) — 1:1, 44:57 Бертчі — 8 (Хорват, Едлер) — 1:2, 58:27 Макдэвид — 14 (Драйзайтль, Лучич — більш) — 2:2

Вирішальний булліт: Хорват (другий раунд)

Воротарі: Талбо — Маркстрем

Калгарі — Арізона 4:2 (4:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 06:08 Фролік — 7 (Ткачак, Хемілтон — більш) — 1:0, 12:09 Уайдмен — 3 (Броуді, Верстиг) — 2:0, 12:38 Боума — 2 (Стейджан) — 3:0, 15:42 Бэклунд — 11 (Джиордано, Фролік — больш) — 4:0, 35:40 Перлини — 3 (Доан, Екман-Ларссон) — 4:1, 51:53 Ханзал — 8 (Мартинук) — 4:2

Воротарі: Елліотт — Доминге

Лос-Анджелес — Сан-Хосе 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Шайби: 04:17 Пірсон — 9 (Мартінес) — 1:0, 21:31 Дауті — 6 (Дауд, Мартінес — більш) — 2:0, 40:12 Бернс — 15 (Торнтон, Марло — більш) — 2:1, 43:56 Картер — 20 (Пірсона, Маззин) — 3:1, 53:57 Лабанк — 7 (Бодкер, Діллон) — 3:2

Воротарі: Будай — Джонс