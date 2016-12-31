"Чикаго" програв четвертий матч з п'яти в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі було зіграно чотири матчі, в центральному з яких "Чикаго" програв четвертий раз за п'ять матчів, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Чикаго" програв "Кароліні" з рахунком 2:3.

"Кароліна" продовжила домашню серію без поразок в основний час до 11 матчів, вигравши п'яту із семи останніх зустрічей. При цьому "Харрікейнз" втретє поспіль, враховуючи минулий сезон, переграли "Чикаго".

У першому періоді "Кароліна" перебросала суперника 16-8 і вигравала з рахунком 2:1. У другому періоді голів не було, а на початку третього Джей Макклемент забив переможний гол після втрати, допущеної Патріком Кейном. Один гол "Блекхокс" відіграли, але на більше їх не вистачило. По два очки в складі "Чикаго" набрали Джонатан Тейвз і Міхал Кемпні (забив вперше в кар'єрі), а от інші ланки мовчали.

Нападник "Блэкхокс" Маркус Крюгер у другому періоді отримав травму і вибув на кілька тижнів. Форвард "Харрікейнз" Еліаш Ліндхольм, який став автором однієї з шайб, пошкодив верхню частину тіла і не з'являвся на льоду в третьому періоді.

"Чикаго" програв в четвертий раз за останні п'ять зустрічей. Шанс поліпшити настрій у команди буде в понеділок, коли в Сент-Луїсі відбудеться матч "Зимової класики" проти "Блюз", які в п'ятницю теж програли. До цього моменту повинен відновитися і Маріан Хосса, який пропустив чотири останні гри.

Кароліна — Чикаго 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Шайби: 06:36 Кемпны — 1 (Тейвз, Хартман) — 0:1, 08:32 Ліндхольм — 4 (Стаал, Слэвин) — 1:1, 09:37 Стемпняк — 8 (Агв, Теравайнен) — 2:1, 42:54 Макклемент— 2 — 3:1, 45:49 Хиностроза — 4 (Тейвз, Кемпны) — 3:2

Воротарі: Уорд — Дарлінг

Сент-Луїс — Нешвілл 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Шайби: 24:52 Вебер — 1 (Сміт, Рібейро) — 0:1, 27:26 Форсберг — 8 (Рібейро, Джохансен) — 0:2, 37:36 Арвідссон — 10 (Ірвін, Фішер) — 0:3, 48:09 Вілсон — 6 (Форсберг, Елліс) — 0:4

Воротарі: Аллен (Хаттон) — Сарос

Сан-Хосе — Філадельфія 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 16:29 Марло — 10 (Лабанк, Власіч — більш) — 1:0, 55:23 Брон — 2 (Павелскі, Марло) — 2:0

Воротарі: Делл — Мейсон (Столарж)

Ванкувер — Анахайм 3:2 (в овертаймі) (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 05:48 Гетцлаф — 5 (Крамаросса, Менсон — більш) — 0:1, 20:52 Ракелл — 16 (Ліндхольм, Перрі) — 0:2, 27:59 Хаттон — 5 (Хорват, Гранлунд — більш) — 1:2, 42:02 Скилле — 4 (Бертчі, Едлер) — 2:2, в овертаймі 04:01 Х. Сивин — 9 (Ерікссон, Міллер) — 3:2

Воротарі: Міллер — Гібсон