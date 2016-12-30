Українець Міхнов став кращим гравцем білоруської хокейної Екстраліги за підсумками грудня

Газета «Прессбол» підвела підсумки грудня в чемпіонаті Білорусі, назвавши ім'я найкращого гравця турніру. В останньому місяці 2016 року їм названий нападаючий команди «Юність-Мінськ» і збірної України Андрій Міхнов, повідомляє офіційний сайт ХК "Юність".

Український форвард з першого білоруського сезону зайняв місце серед кращих бомбардирів екстраліги. Нині він першим у «регулярці» набрав півсотні очок і випереджає найближчого переслідувача — одноклубника Даніеля Корсо — на 11 балів, підтверджуючи статус кращого легіонера в турнірі.

У грудні Міхнов жодного разу не пішов з майданчика без очків: голи, паси або хет-трики були в кожному матчі. А з урахуванням листопада результативна серія задрафтованного клубом НХЛ «Сент-Луїсом» киянина досягла вже дев'яти матчів.

У нинішньому сезоні "Юність" йде на 1-му місці в чемпіонаті країни, набравши в 29 іграх 75 очок. Команда на 7 балів випереджає йдучий на 2-му місці "Неман".