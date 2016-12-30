НХЛ: "Коламбус" здобув 14-ту перемогу поспіль, "Міннесота" - 12-ту

У ніч на п'ятницю в НХЛ було зіграно 12 матчів, де "Коламбус" здобув 14-ту перемогу поспіль, а "Міннесота" - 12-ту, повідомляє офіційний сайт ліги.

У суботу суперники зіграють один з одним.

"Коламбус" пропустив першим, але зміг виграти і отримати 14-ту перемогу поспіль. "Блю Джекетс" стали шостою командою в історії НХЛ з подібною переможною серією. Рекорд належить "Пітсбургу", який у сезоні 1992-93 здобув 17 перемог поспіль. В звітному матчі дубль оформив Олександр Веннберг, а Сергій Бобровський відбив 31 кидок, здобувши найкращу в лізі 23-ю перемогу. Нік Фоліньо забив гол і зробив дві передачі. "Блю Джекетс" не програють в основний час вже 16 (15-0-1) матчів.

"Міннесота" продовжила переможну серію до 12 матчів, вирвавши перемогу у "Айлендерс" в третьому періоді. "Айлендерс" програли вперше за чотири зустрічі. У другому періоді "Нью-Йорк" вів з рахунком 2:1, але "Уайлд" закинули три шайби за 80 секунд. Воротар "Міннесоти" Деван Дубник відбив 20 кидків, вперше в сезоні пропустивши чотири шайби.

Вперше в НХЛ зустрінуться команди з переможними серіями більше семи матчів. Згідно з даними Elias Sports, вперше в історії ліги у двох команд одночасно є переможні серії з 12 і більше ігор.

Вашингтон — Нью-Джерсі 1:2 (по буллітам) (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 21:05 Паренто— 10 — 0:1, 43:50 Винник — 5 (Бігл, Карлсон — більш) — 1:1

Вирішальний булліт: Джозефсон (другий раунд)

Воротарі: Холтбі — Кинкейд

Баффало — Бостон 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)

Шайби: 01:32 Фоліньо — 5 (Айхель, Моулсон) — 1:0, 18:10 Окпосо — 10 (Моулсон, Райнхарт — більш) — 2:0, 23:20 Бержерон — 6 (Маршан, Крюг) — 2:1, 36:13 Крейчі — 8 (Ватрано — більш) — 2:2, 56:07 Спунер — 6 (Крейчі, Ватрано) — 2:3, 59:08 Спунер — 7 — 2:4

Воротарі: Ленер — Раск

Флорида — Монреаль 2:3 (в овертаймі) (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Шайби: 13:58 Демерс — 7 (Йокінен, Маршессо) — 1:0, 25:45 Пасиоретти — 15 (Радулов, Бульє — більш) — 1:1, 29:02 Трочек — 10 (Яндл — більш) — 2:1, 57:23 Галлахер — 6 (Дано) — 2:2, в овертаймі 00:39 Дано — 7 (Пасиоретти) — 2:3

Воротарі: Раймер — Монтойя

Тампа-Бей — Торонто 2:3 (в овертаймі) (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 14:46 Меттьюз — 18 (Хайман) — 0:1, 29:26 Бозак — 7 (ван Римсдайк, Зайців) — 0:2, 32:12 Бойл — 9 (Дрюэн, Сустр) — 1:2, 37:38 Палат — 6 (Кучеров) — 2:2, в овертаймі 03:37 Кадрі — 13 (Нюландер, Меттьюз — більш) — 2:3

Воротарі: Василевський — Бібо

Міннесота — Нью-Йорк Айлендерс 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)

Шайби: 12:34 Сканделла — 2 (Гранлунд, Фолин) — 1:0, 14:05 Чимера — 5 (Ледд, Хікі) — 1:1, 26:15 Ледді — 5 (Таварес, Бейлі — більш) — 1:2, 34:20 Стюарт — 7 (Поминвилль, Сутер) — 2:2, 34:55 Спаржеон — 4 (Койву, Сутер) — 3:2, 35:40 Шрейдер — 2 (Бродин, Парізе) — 4:2, 40:55 Нельсон — 8 (Прінс, Хікі) — 4:3, 41:37 Нельсон — 9 (де Хаан, Зайденберг) — 4:4, 50:30 Хоула — 6 (Нідеррайтер, Койл) — 5:4, 58:19 Гранлунд — 9 (Стаал, Койву) — 6:4

Воротарі: Дубник — Галак (Берубе)

Кидки: 36 (11+14+11) — 28 (6+11+11)

Нешвілл — Чикаго 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Шайби: 13:19 Анісімов — 16 (Кіт, Панарін — більш) — 0:1, 13:54 Форсберг — 7 (Джохансен) — 1:1, 46:13 Фішер — 10 (Екхольм, Джохансен — більш) — 2:1, 51:04 Тейвз — 6 (Сібрук, Кейн — більш) — 2:2, 54:48 Кейн — 11 — 2:3

Воротарі: Рінне — Кроуфорд

Вінніпег — Коламбус 3:5 (1:2, 0:1, 2:2)

Шайби: 02:36 Маттіас — 3 (Троуба, Лоурі) — 1:0, 07:55 Саад — 14 (Фоліньо) — 1:1, 16:29 Фоліньо — 12 (Веренски, Ганьє — більш) — 1:2, 28:21 Веннберг — 7 (Фоліньо) — 1:3, 40:45 Веннберг — 8 (Веренски, Джонс — більш) — 1:4, 46:29 Літтл — 6 (Стаффорд, Уілер — більш) — 2:4, 54:31 Седлак — 3 (Джонсон) — 2:5, 58:27 Перро — 3 (Wheeler, Бафальен — більш) — 3:5

Воротарі: Хатчінсон — Бобровський

Оттава — Детройт 2:3 (в овертаймі) (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 04:37 Ванек — 7 (Сміт, Нільсен) — 0:1, 19:43 Брассар — 8 (Хоффман) — 1:1, 25:43 Стоун — 11 (Брассар) — 2:1, 29:18 Татар — 8 (Зеттерберг, Йенсен) — 2:2, в овертаймі 01:07 Мента — 7 (Кронвалл) — 2:3

Воротарі: Кондон — Коро

Даллас — Колорадо 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Шайби: 05:11 Шор — 6 (Корпикоски, Ітт) — 1:0, 11:26 Сегін — 12 (Джеймі Бенн, Спецца) — 2:0, 15:48 Дюшен — 13 (Рантанен, Беррі) — 2:1, 24:52 Олексяк — 4 (Сегін, Джеймі Бенн) — 3:1, 47:27 Григоренко — 4 (Беррі, Дюшен) — 3:2, 59:34 Сегін — 13 (Спецца, Джеймі Бенн) — 4:2

Воротарі: Лехтонен — Пікар

Аризона — Нью-Йорк Рейнджерс 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Шайби: 02:24 Пампел — 3 (Візі — більш) — 0:1, 08:01 Холден — 7 (Міллер, Хейес — більш) — 0:2, 15:16 Дворак — 4 (Мерфі, Екман-Ларссон) — 1:2, 21:13 Крайдер — 12 (Холден, Зуккарелло) — 1:3, 35:32 Дюклер — 3 (Круз, Чикрин) — 2:3, 47:32 Рідер — 8 (Врбата, Ханзал — больш) — 3:3, 54:40 Пампел — 4 (Макдонаг, Хейес — більш) — 3:4, 59:33 Міллер — 10 (Хейес, Фаст) — 3:5, 59:43 Пампел — 5 (Піррі, Хривик — більш) — 3:6

Воротарі: Сміт — Раанта

Едмонтон — Лос-Анджелес 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Шайби: 22:32 Марун — 11 (Еберле, Беннінг — більш) — 1:0, 43:05 Шор— 3 — 1:1, 46:58 Грыба — 1 (Еберле, Лучич) — 2:1, 59:46 Ньюджент-Хопкінс — 7 (Драйзайтль) — 3:1

Воротарі: Талбо — Будай

Калгарі — Анахайм 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Шайби: 11:09 Бэклунд — 10 (Ткачак, Фролік) — 1:0, 26:16 Верметт — 7 (Перрі, Биекса — більш) — 1:1, 45:37 Силфверберг — 11 (Кеслер, Хольцер) — 1:2, 48:30 Ракелл — 15 (Верметт, Кеслер — більш) — 1:3

Воротарі: Джонсон — Гібсон