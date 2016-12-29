НХЛ. "Піттсбург" переміг "Кароліну", "Тампа-Бей" дотиснула "Монреаль" (результати матчів)

Чинний володар Кубка Стенлі "Пітсбург" вночі здобув чергову перемогу в регулярному чемпіонаті НХЛ, обігравши "Кароліну" з рахунком 3:2.

У складі переможців традіцінно шайбою відзначився капітан Сідні Кросбі. Ще дві шайби на рахунку Кріса Кунітца і Карла Хагеліна. Успіх дозволив "Пінгвінс" скоротити відставання від лідера Східної конференції "Коламбуса" до одного очка, але у "Блю Джекетс" залишається відразу три матчі в запасі.

В інших чотирьох матчах дня відзначимо чергову невдачу "Монреаля", який був лідером регулярного чемпіонату в перші два місяці сезону. Цього разу канадці поступилися в овертаймі "Тампі-Бей" з рахунком 3:4. Вирішальну шайбу у грі закинув форвард "Лайтнінг" Тайлер Джонсон.

Результати матчів:

Флорида - Торонто 2:3 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 10:38 Меттьюз - 0:1, 37:54 Нюландер - 0:2, 40:29 Маршессо - 1:2, 42:43 Трочек - 2:2;

Вирішальний булліт: Марнер (третій раунд).

Піттсбург - Кароліна 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Шайби: 08:10 Ліндхольм - 0:1, 20:26 Кросбі - 1:1, 32:32 Стемпняк - 1:2, 41:59 Кунитц - 2:2, 55:45 Хагелін - 3:2.

Тампа-Бей - Монреаль 4:3 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 1:0)

Шайби: 03:24 Радулов - 0:1, 10:39 Джонсон - 1:1, 13:31 Вебер - 1:2, 23:07 Террі - 1:3, 51:14 Хедман - 2:3, 56:30 Палат - 3:3, ОТ 01:36 Джонсон - 4:3.

Сент-Луїс - Філадельфія 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)

Шайби: 03:25 Сіммондс - 0:1, 15:01 Шеттенкірк - 1:1, 19:48 Фаббрі - 2:1, 24:32 Казінс - 2:2, 44:13 Шенн - 2:3, 45:53 Перон - 3:3, 47:13 Апшолл - 4:3, 55:01 Фаббрі - 5:3, 57:04 Фаббрі - 6:3.

Ванкувер - Лос-Анджелес 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шайби: 02:43 Ерікссон - 1:0, 20:23 Х. Сєдін - 2:0, 56:43 Пірсон - 2:1.