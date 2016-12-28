НХЛ. "Піттсбург", "Коламбус" і "Рейнджерс" здобули перемоги, "Чикаго" програв "Вінніпегу" (результати матчів)

У регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги відбулися 10 матчів.

Лідери Східної конференції Національної хокейної ліги "Коламбус", "Піттсбург" і "Рейнджерс" минулої ночі ожержали чергові перемоги в регулярному чемпіонаті. "Коламбус" переміг на виїзді "Бостон" 4:3, "Рейнджерс" з таким же рахунком впорався з "Оттавою", а "Піттсбург" виграв у "Нью-Джерсі" 5:2. При цьому, лідер Західної конференції "Чикаго" несподівано поступився "Вінніпегу" з рахунком 1:3. Результати матчів: Нью-Джерсі - Піттсбург 2:5 (2:1, 0:2, 0:2) Шайби: 01:18 Паренто - 1:0, 06:43 Малкін - 1:1, 08:23 Енріке - 2:1, 30:56 Кросбі - 2:2, 39:54 Шультц - 2:3, 43:13 Хагелін - 2:4, 58:42 Раст - 2:5. Нью-Йорк Рейнджерс - Оттава 4:3 (1:3, 2:0, 1:0) Шайби: 02:02 Боровіцкі - 0:1, 03:10 Сміт - 0:2, 11:37 Холден - 1:2, 16:56 Сісі - 1:3, 22:45 Степан - 2:3, 34:55 Степан - 3:3, 46:31 Холден - 4:3. Коламбус - Бостон 4:3 (3:2, 0:1, 1:0) Шайби: 03:02 Хартнелл - 1:0, 08:47 Джонс - 2:0, 09:39 Калверт - 3:0, 11:05 Бэкес - 3:1, 12:00 Чарнік - 3:2, 38:26 Крейчі - 3:3, 50:46 Фоліньо - 4:3. Чикаго - Вінніпег 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) Шайби: 08:27 Вілер - 0:1, 14:48 Шайфлі - 0:2, 27:37 Анісімов - 1:2, 42:27 Стаффорд - 1:3. Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон 4:3 (1:1, 1:0, 2:2) Шайби: 08:02 Клаттербак - 1:0, 13:24 Вільямс - 1:1, 34:03 Ледд - 2:1, 41:17 Овечкін - 2:2, 44:41 Ледд - 3:2, 45:24 - 4:2, 53:05 Бураковскі - 4:3. Детройт - Баффало 3:4 (0:2, 2:1, 1:1) Шайби: 07:12 Кейн - 0:1, 15:54 Райнхарт - 0:2, 34:46 Зеттерберг - 1:2, 35:08 Айхель - 1:3, 36:14 Міллер - 2:3, 46:33 Ванек - 3:3, 48:29 Кейн - 3:4. Нешвілл - Міннесота 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1) Шайби: 05:53 Парізе - 0:1, 24:39 Форсберг - 1:1, 26:01 Стюарт - 1:2, 28:55 Буші - 2:2, ОТ 02:46 Спаржеон - 2:3. Колорадо - Калгарі 3:6 (1:0, 1:4, 1:2) Шайби: 18:22 Ландеског - 1:0, 21:33 Беклунд - 1:1, 29:49 Беннетт - 1:2, 31:45 Гудро - 1:3, 33:12 Игинла - 2:3, 35:51 Беклунд - 2:4, 50:22 Гудро - 2:5, 53:12 Ландеског - 3:5, 54:28 Верстіг - 3:6. Аризона - Даллас 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) Шайби: 22:48 Спецца - 0:1, 23:37 Дюклер - 1:1, 32:03 Джеймі Бенн - 1:2, 58:52 Клінгберг - 1:3, 59:53 Врбата - 2:3. Анахайм - Сан-Хосе 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) Шайби: 06:30 Мартін - 0:1, 28:22 Кейс - 1:1, 34:18 Карлссон - 1:2, 53:35 Силфверберг - 2:2, ОТ 02:46 Бернс - 2:3.

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