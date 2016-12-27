"Донбас" розтрощив "Дженералз" в останньому матчі року УХЛ

У Броварах (Київська обл.) завершився матч 28-го туру Української хокейної ліги, в якому "Дженералз" приймав лідера турнірної таблиці столичний "Донбас" і програв супернику з розгромним рахунком, повідомляє офіційний сайт ліги.

Домашня гра столичного клубу завершилася з рахунком 0:14.

Донеччани мали перевагу по ходу всієї гри. Вже у першому періоді "Донбас" закинув п'ять шайб. В наступної 20-хвилинці гості відзначилися чотирма голами, у третій - заключній - ще п'ятьма.

По три голи в цьому матчі на рахунку Ляльки і Безуглого.

Таким чином, у турнірній таблиці на даний момент у "Донбасу" 72 очки, "Кременчука" - 63, "Кривбаса" - 42, "Дженералз" - 31, "Витязя" - 12, "Білого Барса" - 11.

Нинішній матч був останнім в 2016-му році. Наступні ігри УХЛ відбудуться 10 січня 2017-го року.

"Дженералз" - "Донбас" - 0:14 (0:5, 0:4, 0:5)

Шайби: 0:1 Захаров (Горище, Толстушко), 04:29, 0:2 Р. Благой (Шафаренко), 06:25, 0:3 Шафаренко (Никифоров, Яковлевс), 13:27, 0:4 Чердак (Захаров, Бондарєв), 14:03, 0:5 Лялька (Шаманський), 14:58, 0:6 Безуглий (Шаманський), 22:10, 0:7 Алексюк (Лялька), 25:14, 0:8 Безуглий (Петрухно, Шаманський), 38:10, 0:9 Ворона (Мазур, Чердак), 39:41, 0:10 Лялька, 44:03, 0:11 Безуглий (Шаманський, Вл.Алексюк), 49:34, 0:12 Лялька (Бондарєв, Чердак), 50;52, 0:13 Р. Благой (Шафаренко, Нікіфоров), 51:08, 0:14 Толстушко (Чердак, Лялька), 58:01.