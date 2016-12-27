Екс-наставник збірної України отримав роботу в НХЛ

Колишній головний тренер збірної України з хокею Олександр Годинюк працюватиме в системі клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) "Лас-Вегас Голден Найтс". Про це повідомляє Sport Arena, посилаючись на слова самого Годинюка.

Фахівець отримав в американському клубі посаду PRO-скаута.

Раніше 46-річний фахівець працював головним тренером національної збірної України та київського "Сокола", юніорської та молодіжної збірних України, а також очолював клуб "Молода Гвардія" (Донецьк, МХЛ) та "Сокіл" (Красноярськ, ВХЛ).

Нагадаємо, за час своєї ігрової кар'єри Годинюк встиг провести в НХЛ сім сезонів, виступаючи за "Торонто Мейпл Ліфс", "Калгарі Флеймс", "Флориду Пантерс" і "Хартфорд Вейлерс".

"Лас-Вегас Голден Найтс" - новий клуб НХЛ, команда якого розпочне свій виступ у найсильнішій хокейній лізі світу з сезону 2017/2018.