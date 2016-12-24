НХЛ: "Коламбус" здобув 12-ту перемогу поспіль, "Міннесота" - десяту

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі були зіграні 12 матчів, в яких, зокрема, "Коламбус" здобув 12-ту перемогу поспіль у регулярному чемпіонаті, а "Міннесота" - десяту, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Коламбус" здобув 12-ту перемогу поспіль завдяки 36 сейвам Сергія Бобровського та голам Сема Ганьє і Брендона Саада. В обох випадках гольовими передачами відзначився Нік Фоліньо. "Блю Джекетс" пішли на різдвяну перерву на одноосібному першому місці ліги з 50 очками після 32 зіграних матчів. Серія ігор, в яких "Коламбус" не програвав в основний час, досягла 14.

Єдиний гол "Монреаля" забив захисник Джефф Пітрі. "Канадієнс" не змогли взяти реванш за поразку в Коламбусі з рахунком 0:10, яке відбулося 4 листопада.

"Міннесота" виграла рекордний у своїй історії 10-й матч поспіль. Ключем до успіху стали п'ять закинутих у другому періоді шайб. На першій хвилині другого періоду Мікко Койву і Ніно Нідеррайтер закинули з різницею в 18 секунд, зробивши рахунок 3:1. Перевага "Уайлд" більше не втрачали.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Чарлі Койл - гол і три передачі.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Піттсбург Пінгвінз» — 7:1 (1:1, 2:0, 4:0)

0:1 — Кросбі (Коул, Ширина) — 02:39 1:1 — Аткінсон (Фоліньо, Веннберг) — 13:01 (5x4). 2:1 — Карлссон (Ганьє, Андерсон) — 30:14 3:1 — Хартнелл — 32:20 4:1 — Хартнелл (Ганьє, Джонсон) — 42:44 5:1 — Саад (Веннберг) — 43:01 6:1 — Дженнер (Дубінські, Джонс) — 43:35 7:1 — Хартнелл (Дубінські, Саад) — 46:24

Воротарі: Бобровський — Мюррей (Флері)

«Ванкувер Кенакс» — «Вінніпег Джетс» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

1:0 — Гранлунд (Ericsson) — 03:54 1:1 — Лайні (Елерс, Шайфли) — 39:17 1:2 — Елерс — 41:23 1:3 — Елерс (Петан, Енстрем) — 52:24 (5x4) 1:4 — Літтл (Перро, Уілер) — 55:43

Воротарі: Міллер — Хатчінсон

«Колорадо Евеланш» — «Торонто Мейпл Ліфс» — 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

0:1 — Меттьюс (Зайців) — 07:13 0:2 — Браун (Нюландер, Гардінер) — 11:49 (5x4) 0:3 — Кадрі (Полак, ван Римсдайк) — 18:20 0:4 — ван Римсдайк — 26:05 0:5 — Готьє (Марнер, Гардінер) — 28:42 0:6 — Кадрі (Марнер, Зайців) — 53:00 (5x4)

Воротарі: Варламов, Пікар — Андерсен

«Флорида Пантерз» — «Бостон Брюїнз» 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

0:1 – Ватрано (Коло) – 22:09 0:2 – Бержерон (Коло, Спунер) – 25:13 (5x4) 1:2 – Барков (Ягр, Метісон) – 53:20 1:3 – Бэйкс (Маршан) – 58:37 (en)

Воротарі: Раймер — Раск

«Тампа-Бей Лайтнінг» — «Сент-Луїс Блюз» — 5:2 (0:2; 2:0; 3:0)

0:1 – Перон – 14:11 0:2 – Миган (Рівз, Эдмундсон) – 14:43 1:2 – Бойл (Хедман, Друен) – 29:48 (5x4) 2:2 – Бурниваль (Гэррисон, Браун) – 37:27 3:2 – Киллорн (Строльман, Хедман) – 45:25 4:2 – Дрюэн (Фильппула, Строльман) – 58:20 5:2 – Дрюэн (Хедман, Фильппула) – 59:29 (en)

Воротарі: Василевський — Аллен (Хаттон)

«Монреаль Канадієнс» — «Міннесота Вайлд» — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

1:0 – Пачьоретти (Дано, Вебер) – 22:01 (4x5) 1:1 – Шредер – 27:09 2:1 – Лехконен (Флінн, Плеканец) – 30:35 2:2 – Спаржон (Цукер, Гранлунд) – 35:43 2:3 – Стаал (Гранлунд, Сутер) – 43:08 (4x5) 2:4 – Цукер – 59:37 (en)

Воротарі: Прайс — Дубник

«Нью-Джерсі Девілз» — «Філадельфією Флайєрс» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

1:0 – Паренто (Каммальері, Сиверсон) – 07:40 (5x4) 2:0 – Вуд (Хенрік) – 13:26 3:0 – Хенрік (Хол, Паренто) – 33:49 4:0 – Палмьери (Грін, Мур) – 58:38 (5x4)

Воротарі: Шнайдер — Мейсон (Столаж)

«Нешвілл Предаторз» — «Лос-Анджелес Кінгз» — 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

0:1 – Шор – 06:33 0:2 – Дауд (Льюїс, Pearson) – 44:25 0:3 – Картер – 44:34 0:4 – Сетогучі (Копітар, Браун) – 51:39

Воротарі: Рінне — Будай

«Оттава Сенаторз» — «Анахайм Дакс» — 2:1 ВІД (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

1:0 – Дзингел (Турріс) – 21:02 1:1 – Сильверберг (Перрі, Верметт) – 39:50 (5x4) 2:1 – Хоффман (Фанеф) – 64:03 (4x3)

Воротарі: Кондон — Гібсон

Баффало Сэйбрз — Кароліна Харрікейнз— 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

0:1 — Скіннер (Слэвин, Хэнифин) — 01:44 0:2 — Фолк (Стемпняк) — 17:51 1:2 — Ларссон (Райнхарт, Фоліньо) — 45:32 1:3 — Ахо (Раск, Піску) — 59:00 (en).

Воротарі: Ленер — Уорд