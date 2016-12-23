НХЛ: "Коламбус" здобув 11-ту перемогу поспіль у регулярному чемпіонаті

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі відбулися десять матчів, в центральному з яких "Коламбус" здобув 11-ту перемогу поспіль у регулярному чемпіонаті, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Коламбус" обірав "Піттсбург" з рахунком 7:1.

Пінгвіни зуміли на рівних протистояти супернику лише в першому періоді. І навіть відкрили рахунок у матчі, завдяки точному кидку Сідні Кросбі. Період завершився з рахунком 1:1. Надалі повна перевага була у "Коламбуса" - два голи у другому періоді і чотири в третьому. Хет-трик у цьому матчі у форварда "Коламбуса" Хартнелла.

Баффало — Кароліна 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Шайби: 01:44 Скіннер — 13 (Слэвин, Хэнифин) — 0:1, 17:51 Фальк — 6 (Стемпняк) — 0:2, 45:32 Ларссон — 6 (Райнхарт, Фоліньо) — 1:2, 59:00 Агв — 6 (Раск, Пеші) — 1:3

Воротарі: Ленер — Уорд

Нью-Джерсі — Філадельфія 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 07:40 Паренто — 8 (Каммаллери, Северсон — більш) — 1:0, 13:26 Вуд — 4 (Енріке) — 2:0, 33:49 Енріке — 8 (Хол, Паренто) — 3:0, 58:38 Палмьери — 5 (Грін, Мур — больш) — 4:0

Коламбус — Піттсбург 7:1 (1:1, 2:0, 4:0)

Шайби: 02:39 Кросбі — 23 (Коул, Ширина) — 0:1, 13:01 Аткінсон — 15 (Фоліньо, Веннберг — більш) — 1:1, 30:15 Карлссон — 5 (Ганьє, Андерсон) — 2:1, 32:20 Хартнелл— 6 — 3:1, 42:44 Хартнелл — 7 (Ганьє, Джонсон) — 4:1, 43:01 Саад — 12 (Веннберг) — 5:1, 43:35 Дженнер — 6 (Дубінські, Джонс) — 6:1, 46:42 Хартнелл — 8 (Дубінські, Саад) — 7:1

Воротарі: Бобровський — Мюррей (Флері)

Монреаль — Міннесота 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Шайби: 22:01 Пасиоретти — 14 (Дано, Вебер — менше і менше) — 1:0, 27:09 Шрейдер— 1 — 1:1, 30:35 Лехконен — 7 (Флінн, Плеканец) — 2:1, 35:43 Спаржеон — 2 (Зукер, Гранлунд) — 2:2, 43:08 Стаал — 11 (Гранлунд, Сутер — менше і менше) — 2:3, 59:37 Зукер — 7 — 2:4

Воротарі: Прайс — Дубник

Оттава — Анахайм 2:1 (в овертаймі) (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 21:02 Дзингель — 8 (Турріс) — 1:0, 39:50 Силфверберг — 9 (Перрі, Верметт — більш) — 1:1, в овертаймі 04:03 Хоффман — 10 (Фанеф — більш) — 2:1

Воротарі: Кондон — Гібсон

Тампа-Бей Сент-Луїс 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

Шайби: 14:11 Перон— 9 — 0:1, 14:43 Меган — 1 (Рівс, Эдмундсон) — 0:2, 29:48 Бойл — 8 (Хедман, Дрюэн) — 1:2, 37:27 Борнивал — 1 (Гаррісон, Браун) — 2:2, 45:25 Киллорн — 11 (Стралман, Хедман) — 3:2, 58:20 Дрюэн — 9 (Філппула, Стралман) — 4:2, 59:29 Дрюэн — 10 (Хедман, Філппула) — 5:2

Воротарі: Василевський — Аллен (Хаттон)

Флорида — Бостон 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Шайби: 22:09 Ватрано — 1 (Крюг) — 0:1, 25:13 Бержерон — 5 (Крюг, Спунер — більш) — 0:2, 53:20 Барков — 9 (Ягр, Матесон) — 1:2, 58:37 Бэкес — 8 (Маршан) — 1:3

Воротарі: Раймер — Раск

Нешвілл — Лос-Анджелес 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Шайби: 06:33 Шор— 2 — 0:1, 44:25 Дауд — 4 (Льюїс, Pearson) — 0:2, 44:34 Картер— 17 — 0:3, 51:39 Сетогучі — 4 (Копітар, Браун) — 0:4

Воротарі: Рінне — Будай

Колорадо — Торонто 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Шайби: 07:13 Меттьюз — 16 (Зайців) — 0:1, 11:49 Браун — 5 (Нюландер, Гардінер — більш) — 0:2, 18:20 Кадрі — 12 (Полак, ван Римсдайк) — 0:3, 26:05 ван Римсдайк— 13 — 0:4, 28:42 Готьє — 1 (Марнер, Гардінер) — 0:5, 53:00 Кадрі — 13 (Марнер, Зайців — більш) — 0:6

Воротарі: Варламов (Пікара) — Андерсен

Ванкувер — Вінніпег 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Шайби: 03:54 Гранлунд — 7 (Ericsson) — 1:0, 39:17 Лайні — 19 (Елерс, Шайфли) — 1:1, 41:23 Елерс— 8 — 1:2, 52:24 Елерс — 9 (Петан, Енстрем — більш) — 1:3, 55:43 Літтл — 5 (Перро, Уілер) — 1:4

Воротарі: Міллер — Хатчінсон