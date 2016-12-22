Брезвін переобраний президентом Федерації хокею України

Чинний президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін переобраний на новий термін, повідомляє прес-служба ФХУ.

Одноголосне рішення про переобрання діючого президента на новий чотирирічний термін прийнято на Генеральному конгресі Федерації.

Під час роботи конгресу Брезвін відзвітував за попередні чотири роки роботи ФХУ, а також ознайомив присутніх зі своєю програмою дій на найближчі чотири роки, включаючи десять основних пунктів. Серед них відновлення роботи програми "Хокей України" та завершення реконструкції льодової арени "Авангард" і створення на її базі державного центру олімпійської підготовки.

Анатолій Брезвін керує ФХУ з 2006 року. За цей час 60-річний функціонер двічі переобирався на посаді - в 2008 і 2012 роках.