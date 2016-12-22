"Донбас" та "Кременчук" знищили своїх суперників у матчах Української хокейної ліги

Хокейні клуби "Донбас" і "Кременчук" розгромили своїх суперників у чергових матчах регулярного чемпіонату Української хокейної ліги (УХЛ).

Вчора донецька команда перемогла на виїзді харківський "Витязь" з рахунком 13:1. Артем Бондарєв забив дві шайби і набрав сім очок за гру, на рахунку Володимира Чердака хет-трик і шість очок, у Віктора Захарова - дві шайби і п'ять очок.

Ця перемога дозволила "Донбасу" першим серед усіх учасників чемпіонату кваліфікуватися у плей-офф УХЛ.

"Кременчуг" у сьогоднішній гостьовій зустрічі з київськими "Дженералз" виграв 13:0. Головними дійовими особами матчу стали нападники Владислав Гаврик (хет-трик), Артем Гніденко (чотири передачі), Максим Слиш (дубль і дві передачі), а також Ілля Коренчук (гол і дві передачі).

Результати матчів:

Витязь (Харків) - Донбас (Донецьк) 1:13 (0:3, 1:7, 0:3)

Шайби: 11:34 Благой (Шафаренко, Нікіфоров - більш.) - 0:1; 12:43 Єгоров (Шаманський) - 0:2; 14:27 Чердак (Захаров, Бондарєв) - 0:3; 20:41 Благой (Шафаренко, Нікіфоров) - 0:4; 23:31 Чердак (Бондарєв) - 0:5; 24:09 Єгоров (Никифоров, Кугут) - 0:6; 24:53 Захаров (Бондарєв) - 0:7; 25:29 Захаров (Чердак, Бондарєв) - 0:8; 30:41 Колядинский (Муртыщев) - 1:8; 37:33 Бондарєв (Чердак, Захаров) - 1:9; 39:30 Яковлевс (Побєдоносцев, Шафаренко - більш.) - 1:10; 49:09 Нікіфоров (Шафаренко, Побєдоносцев - більш.) - 1:11; 56:01 Бондарєв (Кугут, Чердак - більш.) - 1:12; 56:33 Горище (Захаров, Бондарєв) - 1:13.

Дженералз (Київ) - ХК Кременчук 0:13 (0:3, 0:7, 0:2)

Шайби: 01:04 Гаврик (Гніденко, Кирющенков) - 0:1; 11:58 Кирющенков - 0:2; 14:29 Башко (Коренчук, Слиш) - 0:3; 22:38 Янішевський (Петранговський) - 0:4; 26:15 Чернишенко (Петранговський) - 0:5; 27:16 Слиш - 0:6; 27:58 Гриценко (Слиш) - 0:7; 32:02 Коренчук (Башко - більш.) - 0:8; 36:24 Слиш (Гриценко, Коренчук) - 0:9; 37:57 Гаврик (Гніденко - більш.) - 0:10; 54:57 Ігнатенко (Ісаєнко, Гніденко) - 0:11; 58:46 Гаврик (Ісаєнко, Гніденко - більш.) - 0:12.