НХЛ: "Едмонтон" вперше за 26 матчів переграв "Арізону" в основний час

У ніч на четвер у Національній хокейній лізі відбулися два матчі в одному з яких "Едмонтон" вперше за 26 матчів з 2011 року переграв "Арізону" в основний час, повідомляє офіційний сайт ліги.

З попередніх 25 поєдинків "Койотіз" виграли 21 раз при чотирьох перемогах "Ойлерс" в овертаймах.

"Едмонтон" забезпечив результат до початку другого періоду, повівши з рахунком 3:0. Гол і дві передачі зробив Марк Летестю, а Мілан Лучич і Метт Хендрікс закинули по шайбі. У третьому періоді "Койотіз" перекидали суперника 16-1, але змогли відзначитися лише за шість секунд до кінця матчу. Третя 20-хвилинка взагалі вийшла завзятою - дві бійки в цілому призвели до 81 хвилині штрафу на обидві команди.

Капітан "Ойлерс" Коннор Макдевід знову не набрав очок. В останніх шести матчах на його рахунку тільки два асистентських бали.

В іншому матчі дня "Філадельфія" обіграла Вашингтон" у серії булітів - 3:2. Команди не обдурили очікування, видавши дуже видовищний матч. "Вашингтон" двічі вів у рахунку, але "Філадельфія" обидва рази зрівнювала його, вистояла в овертаймі і взяла гору в серії булітів за рахунок реалізованих спроб Якуба Ворачека і Уейна Сіммондса.

Центральними фігурами зустрічі стали воротарі обох команд. Стів Мейсон і Брейден Холтбі зробили по 36 сейвів, не раз рятуючи свої команди. "Флайєрс" перервали серію з двох поразок, які пішли за 10-матчевої переможної серії. "Кепіталз" у свою чергу поступилися вдруге поспіль.

У складі "Вашингтона" шайби закинули Андре Бураковскі (відзначився вперше за 27 матчів) та Ларс Еллер (перший гол за 18 ігор). Бураковскі також набрав бал за передачу. Нападник повернувся в склад після того, як не потрапляв у заявку протягом трьох останніх матчів.