Знаменитий хокеїст Ягр став другим бомбардиром в історії НХЛ

Знаменитий чеський форвард "Флорида Пантерс" Яромір Ягр минулої ночі вийшов на друге місце в списку найкращих бомбардирів Національної хокейної ліги.

У поєдинку проти "Баффало" 44-річний нападник зробив три результативні передачі і допоміг своїй команді виграти 4:3 по буллітам.

Три передачі дозволили Ягру дістатися до показника в 1887 очок, це другий результат в історії НХЛ. Для того, щоб досягти цих цифр, Ягру знадобилося 1662 матчі - на його рахунку 755 шайб та 1132 передачі.

Лідером за очками залишається легендарний канадець Вейн Гретцкі, в активі якого 2857 набраних очок у період з 1978-го по 1999-й рік.

Нагадаємо, Яромір Ягр виступає в НХЛ з 1990 року. Він є дворазовим чемпіоном ліги у складі "Піттсбурга" (1991, 1992) і олімпійським чемпіоном у складі збірної Чехії (1998).