НХЛ. "Піттсбург" розгромив "Рейнджерс", перемоги "Коламбуса" та "Монреаля" (результати матчів)

Чинний чемпіон Національної хокейної ліги "Піттсбург Пінгвінс" розгромив "Нью-Йорк Рейнджерс" у матчі лідерів Східної конференції НХЛ. Гра завершилася з рахунком 7:2 - лідер "Пінгвінс" Сідні Кросбі провів черговий гол у лізі, а Євген Малкін набрав три очки за системою "гол+пас".

В інших зустрічах відзначимо перемогу "Коламбуса" по буллітам в матчі з "Лос-Анджелесом" (3:2). Цей успіх "Блю Джекетс" став для них десятим поспіль, що є рекордом в історії клубу.

Також примітним стало поразка "Чикаго" від "Оттави" (3:4). "Сенаторс" вперше за останні 15 років обіграли "Блекхоукс".

Результати матчів:

Піттсбург - Нью-Йорк Рейнджерс 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)

Шайби: 05:55 Кросбі - 1:0, 16:59 Пампел - 1:1, 24:43 Малкін - 2:1, 28:53 Кессел - 3:1, 42:52 Грабнер - 3:2, 44:11 Шультц - 4:2, 46:12 Раст - 5:2, 52:22 Хорнквист - 6:2, 59:49 Боніно - 7:2.

Коламбус - Лос-Анджелес 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 27:35 Аткінсон - 1:0, 36:12 Картер - 1:1, 44:05 Аткінсон - 2:1, 50:16 Картер - 2:2;

Вирішальний булліт: Ганьє (другий раунд).

Монреаль - Анахайм 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Шайби: 05:19 Кольяно - 0:1, 19:00 Байрон - 1:1, 32:35 Плеканец - 2:1, 44:32 Пітрі - 3:1, 48:52 Пасіоретти - 4:1, 59:13 Террі - 5:1.

Бостон - Нью-Йорк Айлендерс 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Шайби: 03:05 Лі - 0:1, 05:40 Хікі - 0:2, 26:18 Кульомін - 0:3, 43:04 Блід - 1:3, 47:12 Мур - 2:3, 53:02 Лі - 2:4.

Нью-Джерсі - Нешвілл 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Шайби: 05:43 Ніл - 0:1, 07:25 Ніл - 0:2, 25:55 Екхольм - 0:3, 48:12 Форсберг - 0:4, 53:40 Джохансен - 0:5, 54:11 Калінін - 1:5.

Тампа-Бей - Детройт 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Шайби: 07:02 Бойл - 1:0, 27:41 Дрюен - 2:0, 37:04 Поінт - 3:0, 37:04 Намєстніков - 4:0, 59:49 Мента - 4:1.

Флорида - Баффало 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 16:09 Барков - 1:0, 32:14 Яндл - 2:0, 35:45 Райнхарт - 2:1, 36:55 Кейн - 2:2, 52:19 Рістолайнен - 2:3, 56:09 Бьєгстад - 3:3;

Вирішальний булліт: Барков (другий раунд).

Міннесота - Колорадо 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Шайби: 14:14 Койл - 1:0, 28:21 Койву - 2:0.

Чикаго - Оттава 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)

Шайби: 04:30 Райан - 0:1, 11:17 Панарін - 1:1, 27:31 Брассар - 1:2, 27:41 Паятт - 1:3, 32:00 Мотта - 2:3, 34:22 Фанеф - 2:4, 41:42 Панік - 3:4.

Даллас - Сент-Луїс 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 07:04 Ітт - 1:0, 11:15 Швартц - 1:1, 38:36 Спецца - 2:1, 39:29 Берглунд - 2:2, ОТ 01:55 Перон - 2:3.

Ванкувер - Вінніпег 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Шайби: 14:08 Вілер - 0:1, 29:18 Хансен - 1:1, 43:19 Хансен - 2:1, 46:41 Бертчі - 3:1, 57:46 Хорват - 4:1.

Сан-Хосе - Калгарі 4:1 (0:0, 4:0, 0:1)

Шайби: 25:35 Марло - 1:0, 29:18 Мартін - 2:0, 34:23 Донской - 3:0, 36:19 Донской - 4:0, 41:19 Беннетт - 4:1.