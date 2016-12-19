НХЛ. "Чикаго" обіграв "Сан-Хосе", "Коламбус" переміг дев'ятий раз поспіль (результати матчів)

Лідер Західної конференції Національної хокейної ліги (НХЛ) "Чикаго Блекхоукс" минулої ночі переміг "Сан-Хосе Шаркс" з рахунком 4:1.

"Шаркс", які також займають одне з перших місць на Заході, першими закинули шайбу, коли відзначився Джо Павелскі. Але після цього "Чикаго" відповів своїми чотирма влученнями від Данкана Кіта, Райана Хартмана, Вінса Хінострози та Патріка Кейна.

Лідери Східної конференції, які проводили в цей ігровий день свої зустрічі, також завершили їх перемогами. "Нью-Йорк Рейенджерс" за булітами переміг "Нью-Джерсі" (3:2 Б), а "Коламбус" в овертаймі виявився сильнішим за "Ванкувер".

Результати матчів:

Чикаго - Сан-Хосе 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Шайби: 21:13 Павелскі - 0:1, 36:49 Кит - 1:1, 46:59 Хартман - 2:1, 57:40 Хіностроза - 3:1, 59:13 Кейн - 4:1.

Ванкувер - Коламбус 3:4 ВІД (0:0, 0:2, 3:1, 0:1)

Шайби: 21:10 Аткінсон - 0:1, 33:18 Саад - 0:2, 42:51 Саттер - 1:2, 47:42 Д. Сєдін - 2:2, 55:21 Саад - 2:3, 58:51 Хансен - 3:3, 00:46 Джонс - 3:4.

Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Джерсі-3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 24:37 Паренто - 0:1, 48:10 Крайдер - 1:1, 50:32 Вуд - 1:2, 58:47 Степан - 2:2;

Вирішальний булліт: Хейес (четвертий раунд).

Вінніпег - Колорадо 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Шайби: 27:06 Лайне - 1:0, 42:54 Вілер - 2:0, 44:03 Елерс - 3:0, 57:59 Игинла - 3:1, 59:30 Елерс - 4:1.

Нью-Йорк Айлендерс - Оттава 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)

Шайби: 10:30 Райан - 0:1, 17:20 Сміт - 0:2, 20:27 - 1:2, 34:07 Бувільє - 2:2, 35:03 Стоун - 2:3, 45:45 Брассар - 2:4, 56:33 Сміт - 2:5, 59:34 Паятт - 2:6.