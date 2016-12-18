НХЛ. "Піттсбург" програв "Торонто", перемоги "Рейнджерс" та "Монреаля" (результати матчів)

Діючий чемпіон та лідер регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ) "Піттсбург" минулої ночі програв матч "Торонто".

Гра завершилася в овертаймі з рахунком 2:1, а вирішальну шайбу закинув захисник "Мейпл Ліфс" Джейк Гардінер.

Інші лідери Східної конференції "Монреаль" і "Нью-Йорк Рейнджерс" здобули перемоги над суперниками. "Монреаль" виявився сильнішим за "Вашингтона" (2:1), а "Рейнджерс" в серії буллітів обіграв "Нешвілл" (2:1).

Також відзначимо чергову перемогу "Чикаго Блекхоукс" над "Сент-Луїс Блюз" у матчі лідерів Західної конференції. Гра завершилася з рахунком 6:4.

Результати матчів:

Торонто - Піттсбург 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 12:51 Малкін - 0:1, 13:05 Зайців - 1:1, ОТ 02:00 Гардінер - 2:1.

Вашингтон - Монреаль 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Шайби: 14:41 Лехконен - 0:1, 34:16 Бекстрем - 1:1, 36:39 Пітрі - 1:2.

Нешвілл - Нью-Йорк Рейнджерс 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 07:47 Неш - 0:1, 29:22 Фішер - 1:1;

Вирішальний булліт: Зуккарелло (другий раунд).

Сент-Луїс - Чикаго 4:6 (1:1, 3:2, 0:3)

Шайби: 00:41 Берглунд - 1:0, 19:34 Расмуссен - 1:1, 23:12 Бродзяк - 2:1, 30:44 Кейн - 2:2, 34:35 Берглунд - 3:2, 38:39 Кемпбелл - 3:3, 39:49 Пьєтранджело - 4:3, 41:00 Хьялмарссон - 4:4, 55:35 Хіностроза - 4:5, 59:11 Панарін - 4:6.

Оттава - Нью-Джерсі 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 03:59 Райан - 1:0, 10:50 Мур - 1:1, 21:14 Брассар - 2:1, 59:46 Сміт - 3:1.

Детройт - Анахайм 6:4 (1:2, 3:1, 2:1)

Шайби: 03:41 Ракелл - 0:1, 10:17 Теодор - 0:2, 13:33 Татар - 1:2, 25:16 Фаулер - 1:3, 27:14 Татар - 2:3, 31:22 Ларкін - 3:3, 37:52 Квайллет - 4:3, 44:51 Татар - 5:3, 46:35 Ракелл - 5:4, 50:33 Нільсен - 6:4.

Кароліна - Баффало 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 14:04 Нордстрем - 1:0, 57:23 Кейн - 1:1;

Вирішальний булліт: Ахо (другий раунд).

Едмонтон - Тампа-Бей 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 23:58 Лучич - 1:0, 38:59 Дрюен - 1:1, 42:35 Джонсон - 1:2, 47:03 Драйзайтль - 2:2;

Вирішальний булліт: Макдэвид (третій раунд).