Збірна України з хокею обіграла Південну Корею в останньому матчі EIHC

У польському Гданську завершився матч заключного 3-го туру етапу Euro Ice Hockey Challenge, в якому збірна України зустрічалася з командою Південної Кореї і зуміла здобути першу перемогу на турнірі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Доля матчу була вирішена в овертаймі, де українці закинули третю вирішальну шайбу - 3:2.

Наша команда мала перевагу в два голи вже до середини матчу. В першому періоді, на 15-й хвилині, Олексій Мельников відкрив рахунок, завершивши комбінацію за участю Шаміля Рамазанова і Сергія Кузьмика. А в середині другого періоду, на 32-й хвилині, Віталій Лялька з передачі Юрія Петранговського забив другий гол і подвоїв перевагу збірної України.

Втім, за півтори хвилини, Лі забив перший гол збірної Кореї, а на початку третьої 20-хвилинки Сео зрівняв рахунок - 2:2.

Доля матчу була вирішена в овертаймі, коли за 23 секунди до закінчення додаткової 5-хвилинки Рамазанов забив гол з подачі Ляльки - 3:2.

Таким чином, збірна України здобула першу перемогу на турнірі і посіла підсумкове 3-е місце при 4 учасниках. Раніше українці двічі програли з однаковим рахунком 1:5 командам Казахстану і Польщі.