"Кінгз" перервали серію "Піттсбурга" з семи перемог в НХЛ, "Колмабус" здобув восьму перемогу поспіль

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі було зіграно сім матчів, в самому нерезультативном з яких "Лос-Анджелес Кінгз" обіграв "Піттсбург Пінгвінз" і перервав серію команди з семи перемог поспіль, повідомляє офіційний сайт ліги.

Головним творцем перемоги "Кінгз" став воротар Петер Будай, який відбив всі 39 кидків по своїх воротах. І, звичайно, нападник Тайлер Тоффолі, який забив переможний гол в овертаймі. Будай оформив третій шатаут в сезоні, зупинивши команду, яка за попередні сім матчів забила 39 голів.

Капітан "Пінгвінз" Сідні Кросбі вперше в сезоні не зміг забити у двох матчах поспіль. Він є лідером ліги з 21 закинутою шайбою.

"Кінгз" виграли другий матч з трьох по ходу триваючої дев`ятиматчевої гостьової серії.

"Піттсбург" грав без провідного захисника Кріса Летанга, а після двох періодів втратив ще і Тревора Дейлі, який отримав травму нижньої частини тіла.

У свою чергу, "Коламбус" здобув восьму перемогу поспіль в сезоні. Команда здолала "Калгарі" з рахунком 4:1.

Баффало — Нью-Йорк Айлендерс 3:2 (в овертаймі) (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 13:08 Строум — 4 (Клаттербак, Кульомін) — 0:1, 22:32 Ларссон — 5 (Ристолайнен, Маккейб) — 1:1, 26:39 Квайн — 2 (Прінс — більш) — 1:2, 43:19 Моулсон — 8 (Кейн, Джионта — більш) — 2:2, в овертаймі 00:42 Ристолайнен — 2 (Окпосо) — 3:2

Воротарі: Ленер — Берубе

Піттсбург — Лос-Анджелес 0:1 (в овертаймі) (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 01:00 Тоффолі — 8 (Мартінес, Pearson) — 0:1

Воротарі: Мюррей — Будай

Монреаль — Сан-Хосе 2:4 (0:3, 0:1, 2:0)

Шайби: 06:50 Шлемко — 1 (Бодкер, Донський — більш) — 0:1, 09:00 Марло — 8 (Торнтон, Бернс — більш) — 0:2, 13:18 Мейєр — 1 (Шлемко, Донський) — 0:3, 26:44 Карлссон — 3 (Хейлі) — 0:4, 50:28 Флінн — 3 (Плеканец, Редмонд) — 1:4, 53:48 Пітрі — 5 (Маккаррон, Карр) — 2:4

Воротарі: Прайс (Монтойя) — Джонс

Кароліна — Вашингтон 3:4 (по буллітам) (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 05:46 Скіннер — 12 (Райан, Раск) — 1:0, 26:25 Овечкін — 14 (Бэкстрем, Карлсон — більш) — 1:1, 31:13 Вільямс — 7 (Кузнєцов, Нісканен) — 1:2, 33:31 Фальк — 5 (Агв, Теравайнен) — 2:2, 40:40 Теравайнен — 6 (Агв, Слэвин — більш) — 3:2, 53:56 Оші — 10 (Орлов, Нісканен) — 3:3

Вирішальний булліт: Кузнєцов (другий раунд)

Воротарі: Уорд — Грубауэр

Колорадо — Флорида 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Шайби: 30:11 Тютін — 1 (Маккіннон, Дюшен) — 1:0, 36:10 Демерс — 5 (Гріффіт, Барков) — 1:1, 46:37 Сміт — 6 (Маккензі, Демерс — менше і менше) — 1:2, 50:49 Матесон — 3 (Скевиур, Писик) — 1:3

Воротарі: Пікар — Раймер

Калгарі — Коламбус 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Шайби: 03:46 Дженнер — 5 (Карлссон, Савар) — 0:1, 14:22 Саад — 9 (Веннберг, Веренски) — 0:2, 16:45 Монахен — 10 (Верстиг, Гудро — більш) — 1:2, 21:14 Ганьє — 13 (Веренски, Аткінсон — більш) — 1:3, 27:31 Калверт — 4 (менше і менше) — 1:4

Воротарі: Джонсон — Бобровський

Ванкувер — Тампа-Бей 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Шайби: 06:31 Хедман — 6 (Філппула, Бойл) — 0:1, 21:37 Саттер — 8 (Гранлунд, Ерікссон) — 1:1, 33:25 Сбиса — 1 (Барроус, Бертчі) — 2:1, 43:53 Конакер — 1 (Дрюэн — більш) — 2:2, 47:46 Хорват — 9 (Ерікссон, Гранлунд — більш) — 3:2, 59:13 Барроус — 6 (Хорват) — 4:2

Воротарі: Міллер — Василевський