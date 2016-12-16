Збірна України з хокею програла команді Польщі у другому матчі EIHC

У польському Гданську завершився матч 2-го туру Euro Ice Hockey Challenge, в якому збірна України грала з господарями турніру командою Польщі і програла з рахунком 1:5, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша команда програла другий матч поспіль з однаковим рахунком 1:5.

Українці забили єдиний гол за рахунку 0:4, в середині другого періоду. Георгій Кіча, завершив комбінацію за участю Павла Тарана та Юрія Петранговського.

Таким чином, після програшів команді Казахстану (1:5) і Польщі (1:5), в українців 0 очок і різниця шайб 2:10.

В суботу відбудеться заключний матч збірної України на турнірі в Гданську - проти збірної Південної Кореї.