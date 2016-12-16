"Детройт" програв четвертий матч поспіль і ризикує вперше за 26 років пропустити Кубок Стенлі

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі відбулися вісім матчів регулярного чемпіонату в одному з яких "Детройт Ред Уінгз" програли "Лос-Анджелес Кінгз", продовживши свою серію невдач, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 1:4.

"Детройт" програв четверту зустріч поспіль і все ближче до того, щоб вперше за 26 років не потрапити в плей-офф - Кубок Стенлі.

Головним героєм гри став нападник "Кінгз" Тайлер Тоффолі, на рахунку якого два голи і передача.

"Ред Уінгз" не створили безлічі проблем супернику, завдавши всього 18 кидків по воротах Джеффа Заткоффа. А до шостої хвилини другого періоду нападники "Детройта" взагалі не могли кинути по воротах. Колектив Джеффа Блашилла почав сезон з чотирьох домашніх перемог поспіль, але потім на Joe Louis Arena домагався успіху лише в двох матчах з 14.

Бостон — Анахайм 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)

Шайби: 12:07 Хара — 2 (Бэкес, Маршан) — 1:0, 12:20 Чарник — 4 (Спунер, Неш) — 2:0, 12:44 Кольяно— 8 — 2:1, 17:50 Биекса — 2 (Гетцлаф) — 2:2, 20:55 Менсон — 1 (Силфверберг, Ракелл) — 2:3, 22:06 Крейчі — 6 (Бэкес, Крюг — більш) — 3:3, 25:02 Ракелл — 12 (Ватанен, Фаулер) — 3:4

Воротарі: Худобин — Берньє

Нью-Йорк Айлендерс — Чикаго 4:5 (3:3, 1:1, 0:1)

Шайби: 02:14 Ледд — 4 (Квайн, Чимера) — 1:0, 03:48 Сизикас — 4 (Кульомін) — 2:0, 09:47 Панарін — 12 (Сібрук, Кит — більш) — 2:1, 13:03 Анісімов — 14 (Кейн, Панарін — більш) — 2:2, 14:08 Хосса — 16 (Хартман, Тейвз) — 2:3, 15:20 Строум — 3 (Нельсон, Бойчак) — 3:3, 20:22 — 9 (Хамоник, Таварес) — 4:3, 39:41 Панарін — 13 (Сібрук, Кит — больш) — 4:4, 53:47 Паник — 8 (Расмуссен, Крюгер) — 4:5

Воротарі: Грайсс — Дарлінг

Торонто — Арізона 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 19:52 Меттьюз — 14 (Нюландер, Гардінер — більш) — 1:0, 21:10 Мартинук — 6 (Врбата, Перлини) — 1:1, 23:24 Екман-Ларссон — 6 (Рідер, Деанджело — більш) — 1:2, 33:56 Марнер — 8 (Полак, Ханвик) — 2:2

Вирішальний булліт: Холланд (третій раунд)

Воротарі: Андерсен — Сміт

Детройт — Лос-Анджелес 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Шайби: 00:21 Форборт — 2 (Кінг, Тоффолі) — 0:1, 07:13 Грін — 7 (Гленденинг) — 1:1, 39:43 Дауд — 3 (Браун, Дауті) — 1:2, 53:50 Тоффолі — 6 (Гілберт) — 1:3, 56:26 Тоффолі — 7 (Браун, Мартінес) — 1:4

Воротарі: Ховард — Заткофф

Сент-Луїс — Нью-Джерсі 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Шайби: 07:49 Енріке — 7 (Зейджак — менше і менше) — 0:1, 11:36 Вуд — 2 (Енріке, Палмьери) — 0:2, 17:06 Тарасенко — 15 (Швартц, Хант — більш) — 1:2, 22:05 Лехтеря — 4 (Фаббрі, Тарасенко) — 2:2, 27:45 Пьєтранджело — 6 (Тарасенко, Шеттенкирк) — 3:2, 49:00 Якупов — 3 (Счастны) — 4:2, 58:39 Берглунд — 2 — 5:2

Воротарі: Аллен — Шнайдер

Нешвілл — Міннесота 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)

Шайби: 10:20 Бродін — 2 (Гранлунд, Койву — більш) — 0:1, 12:04 Елліс — 4 (Уілсон, Арвідссон) — 1:1, 18:37 Койл — 10 (Нідеррайтер, Хоула) — 1:2, 19:06 Стаал — 8 (Нідеррайтер) — 1:3, 28:55 Фішер — 8 (Ніл, Джохансен — більш) — 2:3, 59:04 Стаал — 9 (Койл) — 2:4, 59:39 Гранлунд — 7 (Парізе) — 2:5

Воротарі: Рінне — Дубник

Вінніпег — Флорида 4:3 (по буллітам) (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 19:49 Бафальен — 4 (Лайне, Перро) — 1:0, 24:51 Барков — 7 (Бьегстад, Ягр — більш) — 1:1, 28:36 Сміт — 5 (Гріффіт, Яндл — більш) — 1:2, 30:11 Лоурі — 7 (Постма, Танев) — 2:2, 31:58 Трочак — 8 (Экблад, Сміт — більш) — 2:3, 42:36 Літтл — 4 (Wheeler, Бафальен) — 3:3

Вирішальний булліт: Перро (шостий раунд)

Воротарі: Хеллебайк — Люонго

Даллас — Нью-Йорк Рейнджерс 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Шайби: 47:08 Неш — 12 (менше і менше) — 0:1, 58:56 Зуккарелло — 8 (Грабнер, Хейес) — 0:2

Воротарі: Ніємі — Лундквіст