Збірна України з хокею програла в першому матчі EIHC

У польському Гданську завершився стартовий матч етапу турніру Euro Ice Hockey Challenge, в якому збірна України зустрічалася з командою Казахстану і поступилася з великим рахунком, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 1:5.

Наші хокеїсти програли перший період з рахунком 0:2. А у другій 20-хвилинці пропустили ще три голи - 0:3. І лише у заключному третьому періоді, коли доля матчу була фактично вирішена, зуміли не тільки на рівних зіграти з суперником, але і виграти відрізок, завдяки єдиній шайбі Сергія Бабинця. Він завершив комбінацію за участю Всеволода Толстоушко і Віталія Ляльки.

В п'ятницю і суботу українським хокеїстам також належить провести матчі проти команд Польщі (16 грудня) і Південної Кореї (17 грудня).