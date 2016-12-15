Молодіжна збірна України поступилася Словенії у черговому матчі Чемпіонату світу

У Будапешті завершився матч 4-го туру чемпіонату світу з хокею серед молодіжних команд (вік гравців не перевищує 20-ти років), в якому збірна України програла команді Словенії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 1:4.

Українці протрималися на рівних із суперником лише півтори хвилини першого періоду. А вже за 1 хвилину 38 секунд після початку матчу перший гол у наші ворота відправив Матевза Бана. В середині періоду Ян Ежовшек подвоїв перевагу словенців, а Вадим Мазур реалізував більшість і скоротив відставання до мінімуму, подарувавши українцям надію - 1:2.

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Але, у другому періоді, два голи суперника стали ключовими у визначенні переможця. Ежовшек оформив дубль, а останній гол забив Гаспер Главіч — 1:4.

Таким чином, у нашої команди одна перемога (в овертаймі над Італією) при трьох поразках і 2 очки в турнірній таблиці. Команда бореться зі збірними Великобританії та Італії за право залишитися в третьому за значимістю дивізіоні світового хокею - 1В.

Матч заключного туру Україна - Великобританія відбудеться в суботу, 17 грудня.