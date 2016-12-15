НХЛ. "Філадельфія" побила 30-річний рекорд, "Піттсбург" став лідером регулярного чемпіонату (результати матчів)

Команда Національної хокейної ліги (НХЛ) "Філадельфія Флайєрс" минулої ночі виграла на виїзді у "Колорадо Евенланж" з рахунком 4:3. Ця перемога стала для "Льотчиків" десятою поспіль у регулярному чемпіонаті, чого не вдавалося їм зробити протягом останніх 30 років.

На даний момент "Філадельфія", яка є дворазовим володарем Кубка Стенлі (1974, 1975), знаходиться з 41 очком в групі лідерів Східної конференції, поступаючись лише "Пітсбургу", "Монреалю" та "Нью-Йорк Рейнджерс".

Також відзначимо, що в іншому матчі минулого ігрового дня "Піттсбург" в овертаймі впорався з "Бостоном" - 4:3. Після цього чинні чемпіони НХЛ щонайменше на два дні стали лідером регулярного чемпіонату. У п'ятницю "Монреаль", який зіграв на один матч менше, може повернутися на першу позицію, якщо переможе у грі з "Сан-Хосе".

Результати матчів:

Колорадо - Філадельфія 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Шайби: 24:01 Дель Зотто - 0:1, 32:14 Бурк - 1:1, 36:34 Дюшен - 2:1, 36:57 Сіммондс - 2:2, 43:30 Любімов - 2:3, 45:16 Шенн - 2:4, 55:15 Дюшен - 3:4.

Оттава - Сан-Хосе 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 05:57 Павелскі - 0:1, 07:01 Райан - 1:1, 31:30 Бернс - 1:2, 37:27 Турріс - 2:2, 56:14 Фанеф - 3:2, 57:32 Тірні - 3:3.

Вирішальний булліт: Лабанк (четвертий раунд)

Піттсбург - Бостон 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Шайби: 10:48 Маршан - 0:1, 12:49 Шультц - 1:1, 26:40 Крейчі - 1:2, 29:47 Боніно - 2:2, 49:02 Ширі - 3:2, 53:20 Пастрнак - 3:3, ОТ 01:24 Раст - 4:3.

Калгарі - Тампа-Бей 3:6 (1:2, 0:2, 2:2)

Шайби: 03:06 Брауера - 1:0, 10:04 Бойл - 1:1, 13:42 Бойл - 1:2, 24:40 Кобурн - 1:3, 38:47 Сустр - 1:4, 40:37 Кіллорн - 1:5, 43:59 Броуді - 2:5, 44:20 Ферланд - 3:5, 59:15 Кіллорн - 3:6.